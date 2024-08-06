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Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 06.08.2024
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16:18 06.08.2024 (обновлено: 17:10 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/mid-1964459752.html
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 06.08.2024
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата и вызвал временного поверенного в делах республики Александра Кетрару, сообщается... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:18
2024-08-06T17:10
молдавия
россия
в мире
москва
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата и вызвал временного поверенного в делах республики Александра Кетрару, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."А.Кетрару вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить "persona non grata" сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в заявлении.Как отметили в министерстве, временному поверенному выразили решительный протест из-за продолжающихся недружественных шагов Кишинева по отношению к Москве.Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента страны. В ГП республики сообщили о задержании чиновника и сотрудника пограничной полиции, их обвиняют в государственной измене. Несколько местных СМИ писали, что один из подозреваемых — глава юридического отдела Ион Крянгэ, который якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России.На следующий день МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского диппредставительства персоной нон грата, а посла Олега Васнецова вызвали во внешнеполитическое ведомство. Там утверждают, что получили сведения, "свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом".По словам Васнецова, решение Кишинева выслать сотрудника посольства России направлено на демонтаж двусторонних отношений с Москвой.
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963759495.html
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963239928.html
https://ria.ru/20240724/moldaviya-1961762243.html
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молдавия, россия, в мире, москва
Молдавия, Россия, В мире, Москва
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

МИД РФ объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата и вызвал временного поверенного в делах республики Александра Кетрару, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"А.Кетрару вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить "persona non grata" сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в заявлении.
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Как отметили в министерстве, временному поверенному выразили решительный протест из-за продолжающихся недружественных шагов Кишинева по отношению к Москве.
Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента страны. В ГП республики сообщили о задержании чиновника и сотрудника пограничной полиции, их обвиняют в государственной измене. Несколько местных СМИ писали, что один из подозреваемых — глава юридического отдела Ион Крянгэ, который якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России.
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На следующий день МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского диппредставительства персоной нон грата, а посла Олега Васнецова вызвали во внешнеполитическое ведомство. Там утверждают, что получили сведения, "свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом".
По словам Васнецова, решение Кишинева выслать сотрудника посольства России направлено на демонтаж двусторонних отношений с Москвой.
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