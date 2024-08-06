Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
МИД РФ объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата и вызвал временного поверенного в делах республики Александра Кетрару, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"А.Кетрару вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить "persona non grata" сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в заявлении.
Как отметили в министерстве, временному поверенному выразили решительный протест из-за продолжающихся недружественных шагов Кишинева по отношению к Москве.
Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента страны. В ГП республики сообщили о задержании чиновника и сотрудника пограничной полиции, их обвиняют в государственной измене. Несколько местных СМИ писали, что один из подозреваемых — глава юридического отдела Ион Крянгэ, который якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России.
На следующий день МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского диппредставительства персоной нон грата, а посла Олега Васнецова вызвали во внешнеполитическое ведомство. Там утверждают, что получили сведения, "свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом".
По словам Васнецова, решение Кишинева выслать сотрудника посольства России направлено на демонтаж двусторонних отношений с Москвой.