https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html
В Мали обвинили Украину в дестабилизации ситуации в стране и регионе
В Мали обвинили Украину в дестабилизации ситуации в стране и регионе - РИА Новости, 06.08.2024
В Мали обвинили Украину в дестабилизации ситуации в стране и регионе
Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Мали стоило ожидать, потому что Украина враждебна к деятельности России в Африке, пытается дестабилизировать... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:42
2024-08-06T12:42
2024-08-06T13:46
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Мали стоило ожидать, потому что Украина враждебна к деятельности России в Африке, пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, Мали такие дипломатические отношения не нужны, рассказал РИА Новости Алиу Тункара, депутат и член комитета по международным делам Переходного парламента Республики Мали. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным". "Я бы не сказал, что эту историю не стоило бы ожидать, поскольку в последние дни Украина начала выражать свое отношение, свои враждебные чувства вокруг интересов России в Африке. И в то же время, они хотят развивать дипломатические отношения с разными африканскими странами, как раз вокруг Мали: Кот-д`Ивуар, Сенегал. Они даже посольства открыли и так далее… Понятное дело, что они работают на западные страны. У нас общие враги, они помогают дестабилизировать ситуацию в регионе, в том числе и внутри Мали… Поэтому это следовало ожидать, что такая ситуация будет вокруг наших стран", - рассказал малийский политик РИА Новости. "Зачем дипломатические отношения иметь с такими странами, которые эксплуатируют и поддерживают мировой терроризм? Во имя чего? ...Поэтому это целесообразно, что иметь отношения с такими странами не стоит. Я вижу, что это нормально, и я приветствую такую деятельность на сегодняшний день", - добавил Тункара. Депутат выразил уверенность в том, что Буркина-Фасо и Нигер как члены "Альянса государств Сахеля" тоже предпримут определенные меры. По его словам, малийские власти не стали бы заявлять о разрыве дипломатических отношений на фоне ситуации с террористической атакой без ведома этих стран, стратегических партнеров Мали. Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964313688.html
https://ria.ru/20240805/kiev-1964119500.html
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в мире, мали, нигер, мавритания, украина
В мире, Мали, Нигер, Мавритания, Украина
В Мали обвинили Украину в дестабилизации ситуации в стране и регионе
Депутат Тункара: Украина дестабилизирует ситуацию в Мали и в регионе
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Мали стоило ожидать, потому что Украина враждебна к деятельности России в Африке, пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, Мали такие дипломатические отношения не нужны, рассказал РИА Новости Алиу Тункара, депутат и член комитета по международным делам Переходного парламента Республики Мали.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".
"Я бы не сказал, что эту историю не стоило бы ожидать, поскольку в последние дни Украина начала выражать свое отношение, свои враждебные чувства вокруг интересов России в Африке. И в то же время, они хотят развивать дипломатические отношения с разными африканскими странами, как раз вокруг Мали: Кот-д`Ивуар, Сенегал. Они даже посольства открыли и так далее… Понятное дело, что они работают на западные страны. У нас общие враги, они помогают дестабилизировать ситуацию в регионе, в том числе и внутри Мали… Поэтому это следовало ожидать, что такая ситуация будет вокруг наших стран", - рассказал малийский политик РИА Новости.
"Зачем дипломатические отношения иметь с такими странами, которые эксплуатируют и поддерживают мировой терроризм? Во имя чего? ...Поэтому это целесообразно, что иметь отношения с такими странами не стоит. Я вижу, что это нормально, и я приветствую такую деятельность на сегодняшний день", - добавил Тункара.
Депутат выразил уверенность в том, что Буркина-Фасо и Нигер
как члены "Альянса государств Сахеля" тоже предпримут определенные меры. По его словам, малийские власти не стали бы заявлять о разрыве дипломатических отношений на фоне ситуации с террористической атакой без ведома этих стран, стратегических партнеров Мали.
Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании
расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что факт сотрудничества Киева
с террористами в Сахеле
не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва
активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.