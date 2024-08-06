https://ria.ru/20240806/lgoty-1964292516.html

В Госдуме предложили увеличить финансирование льгот для соцработников

В Госдуме предложили увеличить финансирование льгот для соцработников - РИА Новости, 06.08.2024

В Госдуме предложили увеличить финансирование льгот для соцработников

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру финансов Антону Силуанову с... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T01:32

2024-08-06T01:32

2024-08-06T01:32

общество

яна лантратова

антон силуанов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением определить дополнительные источники финансирования инициатив, закрепляющих на федеральном уровне льготы для соцработников, копия письма есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе. "В данной связи, уважаемый Антон Германович, прошу Вас рассмотреть концепцию данного законопроекта, направленного на совершенствование системы мер государственной поддержки социальных работников, и при условии положительного заключения определить дополнительные источники финансирования данной инициативы", - написано в обращении. В документе депутат подчеркнула, что законопроектом также предлагается социальным работникам обеспечивать повышение квалификации за счет работодателя один раз в 5 лет, бесплатное диспансерное наблюдение в государственных медицинских организациях и при исполнении служебных обязанностей внеочередное обслуживание в аптеках, органах фонда пенсионного и соцстрахования, а также в предприятиях торговли, общественного питания, быта, связи и учреждениях, которые указывают юридические услуги. "Неравные условия труда социальных работников, принципиально важной сферы государственной поддержки граждан Российский Федерации, приводят и к неравному предоставлению услуг социальной поддержки, так как указанное неравенство приводит к миграции социальных работников в более богатые регионы, предоставляющие лучшие условия труда", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20240705/lgoty-1957765680.html

https://ria.ru/20240704/mgu-1957328353.html

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общество, яна лантратова, антон силуанов, госдума рф, россия