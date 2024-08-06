https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью - РИА Новости, 06.08.2024
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью
Два человека попали в больницу после столкновения легкового автомобиля с лошадью под управлением наездницы в Ломоносовском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:50
2024-08-06T12:50
2024-08-06T12:51
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Два человека попали в больницу после столкновения легкового автомобиля с лошадью под управлением наездницы в Ломоносовском районе Ленинградской области, животное погибло, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером на 21-м километре Южного полукольца 23-летний водитель "Лады" столкнулся с 57-летней наездницей на лошади, которая двигалась в том же направлении. "В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля "Лада" в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло", – говорится в сообщении. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Ранее водитель легковушки 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
https://ria.ru/20240708/svinja-1958331944.html
ломоносовский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0380f94044ced5091762290a78c3356d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью
В Ленинградской области 2 человека пострадали в ДТП с лошадью, животное погибло