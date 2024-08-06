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В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью - РИА Новости, 06.08.2024
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12:50 06.08.2024 (обновлено: 12:51 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью - РИА Новости, 06.08.2024
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью
Два человека попали в больницу после столкновения легкового автомобиля с лошадью под управлением наездницы в Ломоносовском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:50
2024-08-06T12:51
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Два человека попали в больницу после столкновения легкового автомобиля с лошадью под управлением наездницы в Ломоносовском районе Ленинградской области, животное погибло, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером на 21-м километре Южного полукольца 23-летний водитель "Лады" столкнулся с 57-летней наездницей на лошади, которая двигалась в том же направлении. "В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля "Лада" в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло", – говорится в сообщении. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Ранее водитель легковушки 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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ломоносовский район
ленинградская область
россия
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происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с лошадью

В Ленинградской области 2 человека пострадали в ДТП с лошадью, животное погибло

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Два человека попали в больницу после столкновения легкового автомобиля с лошадью под управлением наездницы в Ломоносовском районе Ленинградской области, животное погибло, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером на 21-м километре Южного полукольца 23-летний водитель "Лады" столкнулся с 57-летней наездницей на лошади, которая двигалась в том же направлении.
"В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля "Лада" в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло", – говорится в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Ранее водитель легковушки 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьРоссия
 
 
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