https://ria.ru/20240806/ldpr-1964355429.html
Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины
Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины - РИА Новости, 06.08.2024
Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в ГД проект, устанавливающий понятие "депремирование" для остановки безосновательного уменьшения размера премии добросовестным... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в ГД проект, устанавливающий понятие "депремирование" для остановки безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, сообщила пресс-служба партии. "Законопроектом предлагается установить понятие "депремирование" с учетом наличия такого вида выплат в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных правовых актах", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторами отмечается, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует регулирование в части лишения стимулирующих выплат работника, что влечёт за собой возможность безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, исправно выполняющим свои обязанности. "ЛДПР всегда выступала за защиту прав трудящихся. Сейчас в законодательстве сложился пробел, когда "ушлые коммерсанты" пытаются нажиться на деньгах своих работников, "срезая" им премию, когда им вздумается. Тогда как мы предлагаем закрепить законодательно понятие "депремирование" и прописать, что уменьшать премиальную часть можно только на основании наличия у работника взыскания", - пояснила депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева, слова которой приводит пресс-служба партии. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит обеспечить защиту работников от неправомерных действий работодателя, при этом соблюдая принцип взаимной защиты прав и интересов работодателя. "Так мы сделаем этот механизм прозрачным и обеспечим трудовые права граждан, которые работают честно и добросовестно. Они заслуживают того, чтобы получать все заработанные деньги, независимо от настроения начальника. Премии людей нужно защищать, а их труд – уважать", - отметила Кулиева.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958776022.html
https://ria.ru/20240806/lgoty-1964292516.html
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общество, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины
ЛДПР внесет в Госдуму проект запрета уменьшения премий сотрудникам без причины
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в ГД проект, устанавливающий понятие "депремирование" для остановки безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, сообщила пресс-служба партии.
"Законопроектом предлагается установить понятие "депремирование" с учетом наличия такого вида выплат в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных правовых актах", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторами отмечается, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует регулирование в части лишения стимулирующих выплат работника, что влечёт за собой возможность безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, исправно выполняющим свои обязанности.
"ЛДПР всегда выступала за защиту прав трудящихся. Сейчас в законодательстве сложился пробел, когда "ушлые коммерсанты" пытаются нажиться на деньгах своих работников, "срезая" им премию, когда им вздумается. Тогда как мы предлагаем закрепить законодательно понятие "депремирование" и прописать, что уменьшать премиальную часть можно только на основании наличия у работника взыскания", - пояснила депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева, слова которой приводит пресс-служба партии.
По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит обеспечить защиту работников от неправомерных действий работодателя, при этом соблюдая принцип взаимной защиты прав и интересов работодателя.
"Так мы сделаем этот механизм прозрачным и обеспечим трудовые права граждан, которые работают честно и добросовестно. Они заслуживают того, чтобы получать все заработанные деньги, независимо от настроения начальника. Премии людей нужно защищать, а их труд – уважать", - отметила Кулиева.