https://ria.ru/20240806/ldpr-1964355429.html

Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины

Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины - РИА Новости, 06.08.2024

Госдуме предложат запретить уменьшать размер премий сотрудникам без причины

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в ГД проект, устанавливающий понятие "депремирование" для остановки безосновательного уменьшения размера премии добросовестным... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:41

2024-08-06T11:41

2024-08-06T11:41

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в ГД проект, устанавливающий понятие "депремирование" для остановки безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, сообщила пресс-служба партии. "Законопроектом предлагается установить понятие "депремирование" с учетом наличия такого вида выплат в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных правовых актах", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторами отмечается, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует регулирование в части лишения стимулирующих выплат работника, что влечёт за собой возможность безосновательного уменьшения размера премии добросовестным сотрудникам, исправно выполняющим свои обязанности. "ЛДПР всегда выступала за защиту прав трудящихся. Сейчас в законодательстве сложился пробел, когда "ушлые коммерсанты" пытаются нажиться на деньгах своих работников, "срезая" им премию, когда им вздумается. Тогда как мы предлагаем закрепить законодательно понятие "депремирование" и прописать, что уменьшать премиальную часть можно только на основании наличия у работника взыскания", - пояснила депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева, слова которой приводит пресс-служба партии. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит обеспечить защиту работников от неправомерных действий работодателя, при этом соблюдая принцип взаимной защиты прав и интересов работодателя. "Так мы сделаем этот механизм прозрачным и обеспечим трудовые права граждан, которые работают честно и добросовестно. Они заслуживают того, чтобы получать все заработанные деньги, независимо от настроения начальника. Премии людей нужно защищать, а их труд – уважать", - отметила Кулиева.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958776022.html

https://ria.ru/20240806/lgoty-1964292516.html

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