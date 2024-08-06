https://ria.ru/20240806/lavrov-1964513676.html

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2024

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке, в том... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:57

2024-08-06T20:57

2024-08-06T20:57

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хезболла

хамас

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, дипломаты призвали все вовлеченные стороны к сдержанности, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе. При этом было подчеркнуто, что и в Москве, и в Аммане призывают все вовлеченные стороны проявлять сдержанность во избежание катастрофических последствий для всего Ближнего Востока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что министры условились продолжать регулярные контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240804/lavrov--1964027918.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, айман ас-сафади, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году