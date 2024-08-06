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В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 06.08.2024 (обновлено: 20:25 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kursk-1964507301.html
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК
В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:00
2024-08-06T20:25
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК РФ."Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК

СК: атаки ВСУ на Курскую область повредили жилые здания и объекты инфраструктуры

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела Курской области
Последствия обстрела Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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