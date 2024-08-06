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В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК
В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:00
2024-08-06T20:00
2024-08-06T20:25
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК РФ."Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК
СК: атаки ВСУ на Курскую область повредили жилые здания и объекты инфраструктуры