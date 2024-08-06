https://ria.ru/20240806/kursk-1964507301.html

В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК

В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области атаки ВСУ повредили жилые здания, сообщили в СК

В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:00

2024-08-06T20:00

2024-08-06T20:25

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Курской области украинские вооруженные формирования обстреляли жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в СК РФ."Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия