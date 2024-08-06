https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР - РИА Новости, 06.08.2024
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР
Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:39
2024-08-06T19:39
2024-08-06T19:45
курская область
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для них также готов коечный фонд, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."Подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях, где жители приграничных районов могут остаться до нормализации обстановки. Также организованы дополнительные места в пунктах временного размещения, куда при необходимости могут переехать жители приграничных районов", - говорится в сообщении.Как уточняют власти, по всем вопросам необходимо обращаться на горячую линию по номеру 112.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504194.html
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курская область
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР
Власти Курской области предложили жителям приграничных районов переехать в ПВР