https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР

Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР - РИА Новости, 06.08.2024

Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР

Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:39

2024-08-06T19:39

2024-08-06T19:45

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758687_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_63a0bcfee4fa56f90581845bafcea798.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для них также готов коечный фонд, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."Подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях, где жители приграничных районов могут остаться до нормализации обстановки. Также организованы дополнительные места в пунктах временного размещения, куда при необходимости могут переехать жители приграничных районов", - говорится в сообщении.Как уточняют власти, по всем вопросам необходимо обращаться на горячую линию по номеру 112.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504194.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область