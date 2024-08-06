Рейтинг@Mail.ru
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 06.08.2024 (обновлено: 19:45 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР - РИА Новости, 06.08.2024
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР
Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:39
2024-08-06T19:45
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758687_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_63a0bcfee4fa56f90581845bafcea798.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для них также готов коечный фонд, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."Подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях, где жители приграничных районов могут остаться до нормализации обстановки. Также организованы дополнительные места в пунктах временного размещения, куда при необходимости могут переехать жители приграничных районов", - говорится в сообщении.Как уточняют власти, по всем вопросам необходимо обращаться на горячую линию по номеру 112.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504194.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758687_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_fbb72c1a384363efce0906ce20e06a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область
Курская область
Жителям приграничных районов Курской области предложили переехать в ПВР

Власти Курской области предложили жителям приграничных районов переехать в ПВР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка входит в ПВР
Девушка входит в ПВР - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка входит в ПВР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жители приграничных районов Курской области в связи с обострившейся оперативной обстановкой могут переехать в ПВР, а также остаться в медучреждениях, где для них также готов коечный фонд, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
"Подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях, где жители приграничных районов могут остаться до нормализации обстановки. Также организованы дополнительные места в пунктах временного размещения, куда при необходимости могут переехать жители приграничных районов", - говорится в сообщении.
Как уточняют власти, по всем вопросам необходимо обращаться на горячую линию по номеру 112.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы
Вчера, 19:37
 
Курская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала