https://ria.ru/20240806/kursk-1964500658.html

Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области

Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:18

2024-08-06T19:18

2024-08-06T23:29

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

сумская область

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, сообщило Минобороны России."Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение. Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на непосредственно примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии", — говорится в заявлении.Отмечается, что войска продолжают наносить удары по остаткам диверсионной группы, отошедшей на Украину.О попытке диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Смирнов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В итоге российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240806/zhiteli-1964506777.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-06T19:18 true PT0M50S

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, сумская область