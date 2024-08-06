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Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
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19:18 06.08.2024 (обновлено: 23:29 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kursk-1964500658.html
Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области
Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:18
2024-08-06T23:29
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
сумская область
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, сообщило Минобороны России."Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение. Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на непосредственно примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии", — говорится в заявлении.Отмечается, что войска продолжают наносить удары по остаткам диверсионной группы, отошедшей на Украину.О попытке диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Смирнов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В итоге российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240806/zhiteli-1964506777.html
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, сумская область
Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Сумская область
Минобороны сообщило о нанесении поражения диверсантам ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: артиллерия нанесла украинской ДРГ поражение в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, сообщило Минобороны России.
"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение. Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на непосредственно примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии", — говорится в заявлении.
Отмечается, что войска продолжают наносить удары по остаткам диверсионной группы, отошедшей на Украину.
О попытке диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Смирнов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
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Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.
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В итоге российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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