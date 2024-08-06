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До 300 военных ВСУ утром атаковали приграничные села Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
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17:08 06.08.2024 (обновлено: 17:10 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kursk-1964473425.html
До 300 военных ВСУ утром атаковали приграничные села Курской области
До 300 военных ВСУ утром атаковали приграничные села Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
До 300 военных ВСУ утром атаковали приграничные села Курской области
Украинские войска в восемь утра силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:08
2024-08-06T17:10
в мире
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в восемь утра силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, курская область
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
До 300 военных ВСУ утром атаковали приграничные села Курской области

МО РФ: до 300 военных ВСУ утром атаковали приграничные села Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в восемь утра силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
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