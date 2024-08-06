https://ria.ru/20240806/krym-1964522535.html

Один из поездов, ранее задержанных в Крыму, возобновил движение

Один из поездов, ранее задержанных в Крыму, возобновил движение - РИА Новости, 06.08.2024

Один из поездов, ранее задержанных в Крыму, возобновил движение

Поезд №027/028, ранее задержанный в Крыму из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновил движение, остальные поезда постепенно также будут... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:58

2024-08-06T21:58

2024-08-06T21:58

симферополь

джанкой

армянск

гранд сервис экспресс

россия

республика крым

происшествия

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Поезд №027/028, ранее задержанный в Крыму из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновил движение, остальные поезда постепенно также будут отправлены в направлении из Крыма, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" в Telegram-канале. "Поезд №027/028, ранее задержанный в Крыму из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновил движение в 21.20. Далее постепенно будут отправлены остальные поезда направлением из Крыма", - говорится в сообщении. В ГСЭ добавили, что на 21.00 мск с Крымского полуострова задерживается пять железнодорожных составов, а в Крым - три поезда. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона сообщил, что движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск в Крыму восстановлено. В Крыму было приостановлено движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска, ориентировочно до 22.00 мск

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

симферополь

джанкой

армянск

россия

республика крым

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симферополь, джанкой, армянск, гранд сервис экспресс , россия, республика крым, происшествия, общество