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Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 06.08.2024
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение
Движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:26
2024-08-06T21:26
2024-08-06T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона. Ранее в Крыму было приостановлено движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска, ориентировочно до 22.00 мск "Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь – Армянск", - написал Крючков.
https://ria.ru/20240806/krym-1964509935.html
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симферополь, джанкой, армянск, олег крючков, россия, общество, происшествия
Симферополь, Джанкой, Армянск, Олег Крючков, Россия, Общество, Происшествия
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение
В Крыму восстановили движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь