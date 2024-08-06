Рейтинг@Mail.ru
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 06.08.2024 (обновлено: 22:57 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/krym-1964518933.html
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 06.08.2024
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение
Движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:26
2024-08-06T22:57
симферополь
джанкой
армянск
олег крючков
россия
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893457296_0:15:3591:2035_1920x0_80_0_0_774f2a4f8b98be254618ee7c01223578.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона. Ранее в Крыму было приостановлено движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска, ориентировочно до 22.00 мск "Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь – Армянск", - написал Крючков.
https://ria.ru/20240806/krym-1964509935.html
симферополь
джанкой
армянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893457296_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_1a7677dbbb1cf023f755f35517f755c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, джанкой, армянск, олег крючков, россия, общество, происшествия
Симферополь, Джанкой, Армянск, Олег Крючков, Россия, Общество, Происшествия
Между Симферополем и Джанкоем восстановили железнодорожное сообщение

В Крыму восстановили движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Поезд дальнего следования. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона.
Ранее в Крыму было приостановлено движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска, ориентировочно до 22.00 мск
"Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой - Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь – Армянск", - написал Крючков.
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Из-за приостановки движения в Крыму задерживаются пять поездов
Вчера, 20:26
 
СимферопольДжанкойАрмянскОлег КрючковРоссияОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала