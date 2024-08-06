https://ria.ru/20240806/krym-1964509202.html

В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей

В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей - РИА Новости, 06.08.2024

В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей

Приостановка движения поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска продлена до 22.00 мск, сообщил в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:16

2024-08-06T20:16

2024-08-06T20:16

симферополь

джанкой

армянск

олег крючков

республика крым

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Приостановка движения поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска продлена до 22.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона. "Ограничение движения железнодорожного и автомобильного транспорта на перегоне Джанкой - Симферополь и участке автодороги Симферополь - Армянск будут действовать ориентировочно до 22.00" , - сообщил Крючков.

https://ria.ru/20240806/poezda-1964495647.html

симферополь

джанкой

армянск

республика крым

россия

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симферополь, джанкой, армянск, олег крючков, республика крым, россия, общество