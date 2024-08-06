https://ria.ru/20240806/krym-1964509202.html
В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей
В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей - РИА Новости, 06.08.2024
В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей
Приостановка движения поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска продлена до 22.00 мск, сообщил в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:16
2024-08-06T20:16
2024-08-06T20:16
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джанкой
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олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Приостановка движения поездов на участке от Симферополя до Джанкоя и автомобилей в Крыму на участке от Симферополя до Армянска продлена до 22.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона. "Ограничение движения железнодорожного и автомобильного транспорта на перегоне Джанкой - Симферополь и участке автодороги Симферополь - Армянск будут действовать ориентировочно до 22.00" , - сообщил Крючков.
https://ria.ru/20240806/poezda-1964495647.html
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симферополь, джанкой, армянск, олег крючков, республика крым, россия, общество
Симферополь, Джанкой, Армянск, Олег Крючков, Республика Крым, Россия, Общество
В Крыму продлили приостановку движения поездов и автомобилей
Приостановку движения поездов и автомобилей в Крыму продлили до 22.00 мск