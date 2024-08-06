https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html

Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк

Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк - РИА Новости, 06.08.2024

Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк

Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале зоосада. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:16

2024-08-06T18:16

2024-08-06T21:45

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале зоосада."Симба у нас не скучает. Я приняла решение взять его на работу в PR — в отдел внешних коммуникаций, а сейчас он еще и по совместительству работает в отделе "Фауна России" — цитируют в публикации генерального директора зоопарка Светлану Акулову.Симба живет в Московском зоопарке с мая, после того как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. Кот поселился в дирекции Московского зоопарка, за ним ухаживают специалисты зоосада.

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