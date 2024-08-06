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Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк - РИА Новости, 06.08.2024
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Хорошие новости
 
18:16 06.08.2024 (обновлено: 21:45 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк - РИА Новости, 06.08.2024
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале зоосада. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:16
2024-08-06T21:45
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале зоосада.&quot;Симба у нас не скучает. Я приняла решение взять его на работу в PR — в отдел внешних коммуникаций, а сейчас он еще и по совместительству работает в отделе &quot;Фауна России&quot; — цитируют в публикации генерального директора зоопарка Светлану Акулову.Симба живет в Московском зоопарке с мая, после того как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. Кот поселился в дирекции Московского зоопарка, за ним ухаживают специалисты зоосада.
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Хорошие новости, Московский зоопарк, Хорошие новости, Москва
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк

Московский зоопарк взял на работу кота Симбу, спасенного из вольера с волками

© Фото : Московский зоопаркКота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Московский зоопарк
Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кота Симбу взяли на работу в Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале зоосада.
«

"Симба у нас не скучает. Я приняла решение взять его на работу в PR — в отдел внешних коммуникаций, а сейчас он еще и по совместительству работает в отделе "Фауна России" — цитируют в публикации генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

Симба живет в Московском зоопарке с мая, после того как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. Кот поселился в дирекции Московского зоопарка, за ним ухаживают специалисты зоосада.
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