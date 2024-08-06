https://ria.ru/20240806/konkurs-1964251365.html

Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии

Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии - РИА Новости, 06.08.2024

Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии

В конце июля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:00

2024-08-06T12:00

2024-08-06T12:09

новости агентства

миа "россия сегодня"

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

россия

юнеско

вгтрк

фотография

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964245094_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_31b6b8c814bfdfa2804ff2d5045dea2a.jpg

МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. В конце июля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.Лидером голосования стала фотография сирийского журналиста Карама Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Автор так описывает свою работу:"Женщина стоит посреди своего разрушенного дома, глядя на руины после чудовищного землетрясения в городе Джандарисе. Сирийцы пострадали не только от него, но и от длящейся 12 лет гражданской войны. Разрушены даже места, куда война не добралась."В ТОП-5 лучших, по мнению интернет-пользователей, работ из шорт-листа вошли одиночные фото и серии репортеров из России, Мьянмы и Бангладеш.Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографии "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы. Третье место заняла фоторабота "Девочка и океан" Мухаммада Шамим Уль Ислама из Бангладеш, четвертое и пятое места заняли работы российских фотожурналистов – одиночное фото "Окно времени" Александры Новицкой и серия "Свет миру" Сергея Алексеева.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при конкурса, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте.В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240717/fotovystavka-1960066578.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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В Москве объявлен победитель онлайн-голосования конкурса имени Стенина-2024_ЭМБАРГО 6 августа 12:00 В Москве объявлен победитель онлайн-голосования конкурса имени Стенина-2024_ЭМБАРГО 6 августа 12:00 2024-08-06T12:00 true PT1M33S

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Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, юнеско, вгтрк, фотография