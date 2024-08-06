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Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии - РИА Новости, 06.08.2024
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12:00 06.08.2024 (обновлено: 12:09 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/konkurs-1964251365.html
Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии
Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии - РИА Новости, 06.08.2024
Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии
В конце июля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:00
2024-08-06T12:09
новости агентства
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
юнеско
вгтрк
фотография
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МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. В конце июля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.Лидером голосования стала фотография сирийского журналиста Карама Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Автор так описывает свою работу:"Женщина стоит посреди своего разрушенного дома, глядя на руины после чудовищного землетрясения в городе Джандарисе. Сирийцы пострадали не только от него, но и от длящейся 12 лет гражданской войны. Разрушены даже места, куда война не добралась."В ТОП-5 лучших, по мнению интернет-пользователей, работ из шорт-листа вошли одиночные фото и серии репортеров из России, Мьянмы и Бангладеш.Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографии "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы. Третье место заняла фоторабота "Девочка и океан" Мухаммада Шамим Уль Ислама из Бангладеш, четвертое и пятое места заняли работы российских фотожурналистов – одиночное фото "Окно времени" Александры Новицкой и серия "Свет миру" Сергея Алексеева.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при конкурса, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте.В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве объявлен победитель онлайн-голосования конкурса имени Стенина-2024_ЭМБАРГО 6 августа 12:00
В Москве объявлен победитель онлайн-голосования конкурса имени Стенина-2024_ЭМБАРГО 6 августа 12:00
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РИА Новости
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60
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новости агентства, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, юнеско, вгтрк, фотография
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Россия, ЮНЕСКО, ВГТРК, Фотография

Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии

© Фото : Карам Аль-Масри/StenincontestКарам Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Сирия. Главные новости, одиночная фотография
Карам Аль-Масри Бесконечная трагедия. Сирия. Главные новости, одиночная фотография - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Карам Аль-Масри/Stenincontest
Карам Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Сирия. Главные новости, одиночная фотография
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. В конце июля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.
Лидером голосования стала фотография сирийского журналиста Карама Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Автор так описывает свою работу:
"Женщина стоит посреди своего разрушенного дома, глядя на руины после чудовищного землетрясения в городе Джандарисе. Сирийцы пострадали не только от него, но и от длящейся 12 лет гражданской войны. Разрушены даже места, куда война не добралась."
В ТОП-5 лучших, по мнению интернет-пользователей, работ из шорт-листа вошли одиночные фото и серии репортеров из России, Мьянмы и Бангладеш.
© Фото : Сергей Алексеев/StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев Свет миру. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
1 из 5
© Фото : Сергей Алексеев/StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев Свет миру. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
2 из 5
© Фото : Александра Новицкая/StenincontestАлександра Новицкая "Окно времени". Россия. Моя планета, одиночная фотография
Александра Новицкая Окно времени. Россия. Моя планета, одиночная фотография
Александра Новицкая "Окно времени". Россия. Моя планета, одиночная фотография
© Фото : Александра Новицкая/Stenincontest
3 из 5
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, StenincontestМухаммад Шамим Уль Ислам "Девочка и океан". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
Мухаммад Шамим Уль Ислам Девочка и океан. Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
Мухаммад Шамим Уль Ислам "Девочка и океан". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
4 из 5
© Фото : Сергей Алексеев, StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев Свет миру. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
5 из 5
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
1 из 5
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
2 из 5
Александра Новицкая "Окно времени". Россия. Моя планета, одиночная фотография
© Фото : Александра Новицкая/Stenincontest
3 из 5
Мухаммад Шамим Уль Ислам "Девочка и океан". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
4 из 5
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
5 из 5
Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографии "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы. Третье место заняла фоторабота "Девочка и океан" Мухаммада Шамим Уль Ислама из Бангладеш, четвертое и пятое места заняли работы российских фотожурналистов – одиночное фото "Окно времени" Александры Новицкой и серия "Свет миру" Сергея Алексеева.
© Фото : Аунг Чан Тар, StenincontestАунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
Аунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при конкурса, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте.
В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Посетительница изучает фотографию Сергея Лоскутова Радист советского партизанского отряда принимает сводку Совинформбюро на открытии фотовыставки мультимедийного проекта Освобождение. Путь к Победе в Псковской областной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Пскове
17 июля, 15:00
 
Новости агентстваМИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссияЮНЕСКОВГТРКФотография
 
 
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