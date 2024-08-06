Конкурс Стенина-2024: в онлайн голосовании победила работа из Сирии
© Фото : Карам Аль-Масри/StenincontestКарам Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Сирия. Главные новости, одиночная фотография
© Фото : Карам Аль-Масри/Stenincontest
Карам Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Сирия. Главные новости, одиночная фотография
МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. В конце июля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.
Лидером голосования стала фотография сирийского журналиста Карама Аль-Масри "Бесконечная трагедия". Автор так описывает свою работу:
"Женщина стоит посреди своего разрушенного дома, глядя на руины после чудовищного землетрясения в городе Джандарисе. Сирийцы пострадали не только от него, но и от длящейся 12 лет гражданской войны. Разрушены даже места, куда война не добралась."
В ТОП-5 лучших, по мнению интернет-пользователей, работ из шорт-листа вошли одиночные фото и серии репортеров из России, Мьянмы и Бангладеш.
© Фото : Сергей Алексеев/StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
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© Фото : Сергей Алексеев/StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
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© Фото : Александра Новицкая/StenincontestАлександра Новицкая "Окно времени". Россия. Моя планета, одиночная фотография
Александра Новицкая "Окно времени". Россия. Моя планета, одиночная фотография
© Фото : Александра Новицкая/Stenincontest
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© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, StenincontestМухаммад Шамим Уль Ислам "Девочка и океан". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
Мухаммад Шамим Уль Ислам "Девочка и океан". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
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© Фото : Сергей Алексеев, StenincontestСергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
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Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
1 из 5
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев/Stenincontest
2 из 5
Александра Новицкая "Окно времени". Россия. Моя планета, одиночная фотография
© Фото : Александра Новицкая/Stenincontest
3 из 5
Мухаммад Шамим Уль Ислам "Девочка и океан". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
4 из 5
Сергей Алексеев "Свет миру". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Сергей Алексеев, Stenincontest
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Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографии "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы. Третье место заняла фоторабота "Девочка и океан" Мухаммада Шамим Уль Ислама из Бангладеш, четвертое и пятое места заняли работы российских фотожурналистов – одиночное фото "Окно времени" Александры Новицкой и серия "Свет миру" Сергея Алексеева.
© Фото : Аунг Чан Тар, StenincontestАунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
Аунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при конкурса, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте.
В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).