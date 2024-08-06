https://ria.ru/20240806/kondratev-1964532724.html

Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани

Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани - РИА Новости, 06.08.2024

Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани

Создавать и восстанавливать муниципальные лагеря необходимо по всей Кубани за счет краевого бюджета, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочей... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:57

2024-08-06T23:57

2024-08-06T23:57

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

кущевский район

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Создавать и восстанавливать муниципальные лагеря необходимо по всей Кубани за счет краевого бюджета, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Кущевский район, где он посетил детский оздоровительный лагерь "Степные зори". "Для школьников здесь созданы все условия, чтобы летние каникулы прошли насыщенно, а яркие впечатления остались на весь год. Ребята обретают друзей, занимаются спортом, узнают много нового. Самое главное – вырастить здоровое поколение, подарить ребятам счастливое детство. Считаю, что такие лагеря, где можно интересно и с пользой проводить время, должны быть в каждом муниципалитете. Необходимо создавать и восстанавливать их за счет краевого бюджета", – передает его слова пресс-служба администрации края. Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что подобные лагеря имеются в 15 районах края, они получили из регионального бюджета порядка 40 миллионов рублей на оздоровление детей.

https://ria.ru/20240806/remont-1964532601.html

краснодарский край

кущевский район

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краснодарский край, вениамин кондратьев, кущевский район