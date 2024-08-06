Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
23:57 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/kondratev-1964532724.html
Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани
Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани - РИА Новости, 06.08.2024
Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани
Создавать и восстанавливать муниципальные лагеря необходимо по всей Кубани за счет краевого бюджета, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочей... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:57
2024-08-06T23:57
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
кущевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6bbbb0c3db7d4e1299b34818284ced03.jpg
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Создавать и восстанавливать муниципальные лагеря необходимо по всей Кубани за счет краевого бюджета, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Кущевский район, где он посетил детский оздоровительный лагерь "Степные зори". "Для школьников здесь созданы все условия, чтобы летние каникулы прошли насыщенно, а яркие впечатления остались на весь год. Ребята обретают друзей, занимаются спортом, узнают много нового. Самое главное – вырастить здоровое поколение, подарить ребятам счастливое детство. Считаю, что такие лагеря, где можно интересно и с пользой проводить время, должны быть в каждом муниципалитете. Необходимо создавать и восстанавливать их за счет краевого бюджета", – передает его слова пресс-служба администрации края. Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что подобные лагеря имеются в 15 районах края, они получили из регионального бюджета порядка 40 миллионов рублей на оздоровление детей.
https://ria.ru/20240806/remont-1964532601.html
краснодарский край
кущевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_aab7e6affc1a5c6727da9173ac3fad8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев, кущевский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Кущевский район
Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани

Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные лагеря по всей Кубани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Создавать и восстанавливать муниципальные лагеря необходимо по всей Кубани за счет краевого бюджета, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Кущевский район, где он посетил детский оздоровительный лагерь "Степные зори".
"Для школьников здесь созданы все условия, чтобы летние каникулы прошли насыщенно, а яркие впечатления остались на весь год. Ребята обретают друзей, занимаются спортом, узнают много нового. Самое главное – вырастить здоровое поколение, подарить ребятам счастливое детство. Считаю, что такие лагеря, где можно интересно и с пользой проводить время, должны быть в каждом муниципалитете. Необходимо создавать и восстанавливать их за счет краевого бюджета", – передает его слова пресс-служба администрации края.
Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что подобные лагеря имеются в 15 районах края, они получили из регионального бюджета порядка 40 миллионов рублей на оздоровление детей.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В кубанской станице с населением 5 тысяч человек отремонтируют дом культуры
Вчера, 23:53
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевКущевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала