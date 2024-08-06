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Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии - РИА Новости, 06.08.2024
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17:59 06.08.2024 (обновлено: 18:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kolezev-1964466678.html
Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии
Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии - РИА Новости, 06.08.2024
Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева* к 7,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:59
2024-08-06T18:23
происшествия
россия
москва
украина
дмитрий колезев
фейк
иноагент
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева* к 7,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Колезева* виновным по статье 207.3 УК РФ и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. В начале июня суд по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева* на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Колезеву* вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240805/sud-1964191198.html
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происшествия, россия, москва, украина, дмитрий колезев, фейк, иноагент
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Колезев, фейк, иноагент
Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии

Басманный суд заочно осудил журналиста Колезева на 7,5 года за фейки об армии

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev / Дмитрий Колезев*
Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev /
Дмитрий Колезев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева* к 7,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Колезева* виновным по статье 207.3 УК РФ и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.
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В начале июня суд по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева* на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Колезеву* вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
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