https://ria.ru/20240806/kolezev-1964466678.html

Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии

Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии - РИА Новости, 06.08.2024

Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева* к 7,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:59

2024-08-06T17:59

2024-08-06T18:23

происшествия

россия

москва

украина

дмитрий колезев

фейк

иноагент

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева* к 7,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Колезева* виновным по статье 207.3 УК РФ и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. В начале июня суд по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева* на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Колезеву* вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240805/sud-1964191198.html

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, россия, москва, украина, дмитрий колезев, фейк, иноагент