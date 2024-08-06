Рейтинг@Mail.ru
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/khram-1964485776.html
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.08.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:55
2024-08-06T17:55
украина
хмельницкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964485340_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_29a24d1a80bd5e2673268a1db64588ee.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ."Сторонники ПЦУ коварно завладели Свято-Троицким храмом села Заставки Хмельницкого района", - говорится в сообщении.По информации епархии, в захвате храма участвовали, в частности, директор местного дома культуры Ольга Рудик и староста села Надежда Стасюк. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://radiosputnik.ru/20240726/upts-1962167277.html
https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html
украина
хмельницкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964485340_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_ce6aa89d49551df2c054c8f323cee017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу)
Украина, Хмельницкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области

В Хмельницкой области сторонники ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ

© Фото : Public DomainСвято-Троицкий храм УПЦ в селе Заставки Хмельницкой области Украины
Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Заставки Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Public Domain
Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Заставки Хмельницкой области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.
«
"Сторонники ПЦУ коварно завладели Свято-Троицким храмом села Заставки Хмельницкого района", - говорится в сообщении.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Политолог: закон о запрете УПЦ не удалось протащить в Раде по двум причинам
26 июля, 14:32
По информации епархии, в захвате храма участвовали, в частности, директор местного дома культуры Ольга Рудик и староста села Надежда Стасюк.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники ПЦУ устроили провокацию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
11 января, 00:05
 
УкраинаХмельницкая областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала