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Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.08.2024

Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:55

2024-08-06T17:55

2024-08-06T17:55

украина

хмельницкая область

россия

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ."Сторонники ПЦУ коварно завладели Свято-Троицким храмом села Заставки Хмельницкого района", - говорится в сообщении.По информации епархии, в захвате храма участвовали, в частности, директор местного дома культуры Ольга Рудик и староста села Надежда Стасюк. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://radiosputnik.ru/20240726/upts-1962167277.html

https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html

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украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу)