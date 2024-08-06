https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964408634.html
"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад
"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад - РИА Новости, 06.08.2024
"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад
Ливанское движение "Хезболлах" заявило во вторник об атаке на штабы командования израильских бригад к северу от поселения Акко. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:14
2024-08-06T14:14
2024-08-06T14:14
в мире
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акко
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ/МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило во вторник об атаке на штабы командования израильских бригад к северу от поселения Акко. "В ответ на удары и убийства враждебного Израиля в поселении Абъа бойцы сопротивления реализовали атаку, применив группу пикирующих беспилотников ("камикадзе"), нанеся удар по штабу командования бригады "Голани" и по штабу 621-ого батальона "Эгоз". Все цели с точностью поражены", - говорится в заявлении, распространенном среди СМИ. В понедельник израильский БПЛА выпустил ракету по мотоциклу в районе поселения Абъа в южном Ливане, погиб один человек и еще один получил ранение. Пресс-служба "Хезболлах" опубликовала во вторник заявление, в котором сообщается о еще одной боевой операции против израильских военных в оккупированных фермах Шебаа. "После обнаружения израильского бронетранспортера в районе опорного пункта Рувейсат бойцы сопротивления организовали засаду и атаковали боевую машину направленными ракетами (ПТРК). В результате попадания техника уничтожена, среди находившихся в ней есть убитые и раненые", - заявило движение. Позже бойцы "Хезболлах" атаковали опорный пограничный пункт армии Израиля - "Мардж", применив минометы. Ранее источник РИА Новости сообщи, что во вторник самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, в результате чего погибли четыре человека. В "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.
https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html
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в мире, израиль, ливан, акко, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Акко, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад
"Хезболла" заявила об атаке на штабы израильских бригад к северу от Акко
БЕЙРУТ/МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило во вторник об атаке на штабы командования израильских бригад к северу от поселения Акко.
"В ответ на удары и убийства враждебного Израиля
в поселении Абъа бойцы сопротивления реализовали атаку, применив группу пикирующих беспилотников ("камикадзе"), нанеся удар по штабу командования бригады "Голани" и по штабу 621-ого батальона "Эгоз". Все цели с точностью поражены", - говорится в заявлении, распространенном среди СМИ.
В понедельник израильский БПЛА выпустил ракету по мотоциклу в районе поселения Абъа в южном Ливане
, погиб один человек и еще один получил ранение.
Пресс-служба "Хезболлах" опубликовала во вторник заявление, в котором сообщается о еще одной боевой операции против израильских военных в оккупированных фермах Шебаа.
"После обнаружения израильского бронетранспортера в районе опорного пункта Рувейсат бойцы сопротивления организовали засаду и атаковали боевую машину направленными ракетами (ПТРК). В результате попадания техника уничтожена, среди находившихся в ней есть убитые и раненые", - заявило движение.
Позже бойцы "Хезболлах" атаковали опорный пограничный пункт армии Израиля - "Мардж", применив минометы.
Ранее источник РИА Новости сообщи, что во вторник самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, в результате чего погибли четыре человека.
В "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.