https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964408634.html

"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад

"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад - РИА Новости, 06.08.2024

"Хезболла" заявила об атаке на штабы командования израильских бригад

Ливанское движение "Хезболлах" заявило во вторник об атаке на штабы командования израильских бригад к северу от поселения Акко. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:14

2024-08-06T14:14

2024-08-06T14:14

в мире

израиль

ливан

акко

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

БЕЙРУТ/МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило во вторник об атаке на штабы командования израильских бригад к северу от поселения Акко. "В ответ на удары и убийства враждебного Израиля в поселении Абъа бойцы сопротивления реализовали атаку, применив группу пикирующих беспилотников ("камикадзе"), нанеся удар по штабу командования бригады "Голани" и по штабу 621-ого батальона "Эгоз". Все цели с точностью поражены", - говорится в заявлении, распространенном среди СМИ. В понедельник израильский БПЛА выпустил ракету по мотоциклу в районе поселения Абъа в южном Ливане, погиб один человек и еще один получил ранение. Пресс-служба "Хезболлах" опубликовала во вторник заявление, в котором сообщается о еще одной боевой операции против израильских военных в оккупированных фермах Шебаа. "После обнаружения израильского бронетранспортера в районе опорного пункта Рувейсат бойцы сопротивления организовали засаду и атаковали боевую машину направленными ракетами (ПТРК). В результате попадания техника уничтожена, среди находившихся в ней есть убитые и раненые", - заявило движение. Позже бойцы "Хезболлах" атаковали опорный пограничный пункт армии Израиля - "Мардж", применив минометы. Ранее источник РИА Новости сообщи, что во вторник самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, в результате чего погибли четыре человека. В "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.

https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html

https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

акко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, акко, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)