https://ria.ru/20240806/kharris-1964480746.html

Харрис заручилась поддержкой 99 процентов делегатов партии

Харрис заручилась поддержкой 99 процентов делегатов партии - РИА Новости, 06.08.2024

Харрис заручилась поддержкой 99 процентов делегатов партии

Вице-президент США Камала Харрис заручилась официальной поддержкой 99% делегатов съезда Демократической партии США в ходе недельного онлайн голосования, сообщил РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:34

2024-08-06T17:34

2024-08-06T17:34

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заручилась официальной поддержкой 99% делегатов съезда Демократической партии США в ходе недельного онлайн голосования, сообщил председатель национального комитета партии Джейми Харрисон, его цитирует издание The Hill. "С поддержкой 99% принявших в онлайн голосовании делегатов вице-президент Харрис совершила исторический шаг и достигла финальной стадии в процессе объявления ее кандидатом от партии", - сказал Харрисона. Харрис была единственным кандидатом на начавшемся 2 августа виртуальном голосовании, решение о проведении которого было принято в июле для обеспечения гарантии того, чтобы кандидат от демократов не оказался исключенным из бюллетеня на предстоящих в ноябре выборах. Съезд, на котором кандидатура Харрис будет объявлена формально стартует в Чикаго 19 июля, на нем действующая вице-президент и ее напарник в предвыборной кампании, имя которого, как ожидается, станет известно сегодня, примет номинацию партии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Ее кандидатуру затем поддержали демократы в конгрессе и ведущие сторонники партии, однако официально номинацию от Демократической партии она получит по итогам голосования делегатов, которые затем будут закреплены съездом в Чикаго. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240806/kharris--1964450800.html

https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

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