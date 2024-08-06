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Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.08.2024
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23:31 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/khamas-1964530540.html
Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС
Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.08.2024
Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал "как можно скорее устранить" нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:31
2024-08-06T23:31
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
хамас
министерство обороны сша
исраэль кац
оон
ллойд остин
исмаил хания
израиль
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал "как можно скорее устранить" нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара. Ранее движение сообщило, что Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании. "Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании - еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли", - написал Кац в социальной сети X. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/khamas-1964525313.html
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, хамас, министерство обороны сша, исраэль кац, оон, ллойд остин, исмаил хания, израиль, тегеран (город), иран, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ХАМАС, Министерство обороны США, Исраэль Кац, ООН, Ллойд Остин, Исмаил Хания, Израиль, Тегеран (город), Иран, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал "как можно скорее устранить" нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара.
Ранее движение сообщило, что Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании - еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли", - написал Кац в социальной сети X.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
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ХАМАС будет действовать жестче с новым главой, считает эксперт
Вчера, 22:30
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
МИД Ирана рассказал, кто стоит за убийством главы политбюро ХАМАС
5 августа, 12:02
 
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеХАМАСМинистерство обороны СШАИсраэль КацООНЛлойд ОстинИсмаил ХанияИзраильТегеран (город)ИранВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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