https://ria.ru/20240806/khamas-1964530540.html

Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.08.2024

Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал "как можно скорее устранить" нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:31

2024-08-06T23:31

2024-08-06T23:31

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

хамас

министерство обороны сша

исраэль кац

оон

ллойд остин

исмаил хания

израиль

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал "как можно скорее устранить" нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара. Ранее движение сообщило, что Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании. "Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании - еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли", - написал Кац в социальной сети X. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/khamas-1964525313.html

https://ria.ru/20240805/iran-1964117063.html

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