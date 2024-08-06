https://ria.ru/20240806/khamas-1964525313.html

ХАМАС будет действовать жестче с новым главой, считает эксперт

ХАМАС будет действовать жестче с новым главой, считает эксперт - РИА Новости, 06.08.2024

ХАМАС будет действовать жестче с новым главой, считает эксперт

Палестинское движение ХАМАС с новым главой будет действовать более жёстко в борьбе за своё существование, иного варианта у них нет, считает турецкий... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:30

2024-08-06T22:30

2024-08-06T22:30

хамас

оон

исмаил хания

израиль

иран

рафах (провинция)

в мире

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС с новым главой будет действовать более жёстко в борьбе за своё существование, иного варианта у них нет, считает турецкий политический обозреватель Гасан Басри Айдениз. Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании, сообщило движение. "Сменивший Ханию Яхья Синвар - совсем другая фигура. Политическая линия Хании была направлена на сопротивление при любых обстоятельствах, но в конечном счёте на мир. Он уже тогда отличался наивностью и терпением. Синвар же провёл 22 года своей жизни в израильских тюрьмах, подвергался жестоким пыткам на протяжении многих лет (и, естественно, стал гораздо более закалённым)", - написал обозреватель в соцсети Х. По его словам, Синвар, который также некоторое время отвечал за безопасность в ХАМАС, особенно известен своими беспрекословными решениями о казни, особенно в отношении информаторов Израиля. "Кроме того, у него большой опыт работы в полевых условиях - он возглавляет ХАМАС в Газе с 2017 года. Одним словом, отныне в борьбе за существование ХАМАС будет действовать гораздо радикальнее/жёстче. Другого варианта в нынешнем процессе не осталось", - считает он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

https://ria.ru/20240806/khamas-1964376270.html

израиль

иран

рафах (провинция)

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хамас, оон, исмаил хания, израиль, иран, рафах (провинция), в мире, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране