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Нарышкин прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.08.2024
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12:39 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/khamas-1964376270.html
Нарышкин прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Нарышкин прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.08.2024
Нарышкин прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:39
2024-08-06T12:39
иран
израиль
хамас
оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Это тяжелое преступление, которое, конечно, является существенным шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Нарышкин, комментируя убийство Хании. Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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иран, израиль, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
Иран, Израиль, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Нарышкин прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Нарышкин назвал убийство Хании шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
«
"Это тяжелое преступление, которое, конечно, является существенным шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Нарышкин, комментируя убийство Хании.
Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
2 августа, 14:43
 
ИранИзраильХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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