Нарышкин прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Нарышкин назвал убийство Хании шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
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"Это тяжелое преступление, которое, конечно, является существенным шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Нарышкин, комментируя убийство Хании.
Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.