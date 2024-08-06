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Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана - РИА Новости, 06.08.2024
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Хорошие новости
 
13:12 06.08.2024 (обновлено: 15:28 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kayman-1964387380.html
Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана
Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана - РИА Новости, 06.08.2024
Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана
Небольшой крокодил весом около 15 килограммов, которого забрали из столичного ресторана в Московский зоопарк, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:12
2024-08-06T15:28
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшой крокодил весом около 15 килограммов, которого забрали из столичного ресторана в Московский зоопарк, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале зоопарка. Ранее инспекторы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды забрали каймана, который жил в тесном террариуме одного из столичных ресторанов, в Московский зоопарк. Там для содержания рептилии были созданы все необходимые условия. Как уточняется в Telegram-канале столичного зоосада, кайман постепенно приходит в себя после стресса, полученного в результате плохого содержания. Сейчас рептилия находится в комфортных условиях под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Позже его переведут в вольерный комплекс, оборудованный всем необходимым. &quot;Это самец. Сейчас он весит около 15 килограммов. Животное находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Московского зоопарка разработали рацион для маленького крокодила, который учитывает его индивидуальные особенности. Сейчас ему обеспечивают максимально комфортные условия и покой&quot;, — рассказала Акулова, слова которой приводят в сообщении.Отмечается, что все виды крокодилов подлежат особой охране и защите на международном уровне. Они включены в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
https://ria.ru/20240806/tigrenok-1964349281.html
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, хорошие новости
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Хорошие новости
Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана

Акулова: спасенный из ресторана кайман приходит в себя, позже переедет в вольер

© Фото : Московский зоопаркКайман, изъятый в одном из столичных развлекательных заведений, в Московском зоопарке
Кайман, изъятый в одном из столичных развлекательных заведений, в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Московский зоопарк
Кайман, изъятый в одном из столичных развлекательных заведений, в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшой крокодил весом около 15 килограммов, которого забрали из столичного ресторана в Московский зоопарк, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале зоопарка.
Ранее инспекторы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды забрали каймана, который жил в тесном террариуме одного из столичных ресторанов, в Московский зоопарк. Там для содержания рептилии были созданы все необходимые условия.
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Как уточняется в Telegram-канале столичного зоосада, кайман постепенно приходит в себя после стресса, полученного в результате плохого содержания. Сейчас рептилия находится в комфортных условиях под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Позже его переведут в вольерный комплекс, оборудованный всем необходимым.
«

"Это самец. Сейчас он весит около 15 килограммов. Животное находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Московского зоопарка разработали рацион для маленького крокодила, который учитывает его индивидуальные особенности. Сейчас ему обеспечивают максимально комфортные условия и покой", — рассказала Акулова, слова которой приводят в сообщении.

Отмечается, что все виды крокодилов подлежат особой охране и защите на международном уровне. Они включены в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваХорошие новости
 
 
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