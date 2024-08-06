https://ria.ru/20240806/kayman-1964387380.html

Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана

Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана - РИА Новости, 06.08.2024

Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана

Небольшой крокодил весом около 15 килограммов, которого забрали из столичного ресторана в Московский зоопарк, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:12

2024-08-06T13:12

2024-08-06T15:28

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшой крокодил весом около 15 килограммов, которого забрали из столичного ресторана в Московский зоопарк, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале зоопарка. Ранее инспекторы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды забрали каймана, который жил в тесном террариуме одного из столичных ресторанов, в Московский зоопарк. Там для содержания рептилии были созданы все необходимые условия. Как уточняется в Telegram-канале столичного зоосада, кайман постепенно приходит в себя после стресса, полученного в результате плохого содержания. Сейчас рептилия находится в комфортных условиях под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Позже его переведут в вольерный комплекс, оборудованный всем необходимым. "Это самец. Сейчас он весит около 15 килограммов. Животное находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Московского зоопарка разработали рацион для маленького крокодила, который учитывает его индивидуальные особенности. Сейчас ему обеспечивают максимально комфортные условия и покой", — рассказала Акулова, слова которой приводят в сообщении.Отмечается, что все виды крокодилов подлежат особой охране и защите на международном уровне. Они включены в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

https://ria.ru/20240806/tigrenok-1964349281.html

https://ria.ru/20240802/zoopark-1963732016.html

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светлана акулова, московский зоопарк, москва, хорошие новости