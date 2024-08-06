Московский зоопарк рассказал о новой жизни спасенного из ресторана каймана
Акулова: спасенный из ресторана кайман приходит в себя, позже переедет в вольер
© Фото : Московский зоопаркКайман, изъятый в одном из столичных развлекательных заведений, в Московском зоопарке
© Фото : Московский зоопарк
Кайман, изъятый в одном из столичных развлекательных заведений, в Московском зоопарке
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Небольшой крокодил весом около 15 килограммов, которого забрали из столичного ресторана в Московский зоопарк, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале зоопарка.
Ранее инспекторы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды забрали каймана, который жил в тесном террариуме одного из столичных ресторанов, в Московский зоопарк. Там для содержания рептилии были созданы все необходимые условия.
Как уточняется в Telegram-канале столичного зоосада, кайман постепенно приходит в себя после стресса, полученного в результате плохого содержания. Сейчас рептилия находится в комфортных условиях под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Позже его переведут в вольерный комплекс, оборудованный всем необходимым.
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"Это самец. Сейчас он весит около 15 килограммов. Животное находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Московского зоопарка разработали рацион для маленького крокодила, который учитывает его индивидуальные особенности. Сейчас ему обеспечивают максимально комфортные условия и покой", — рассказала Акулова, слова которой приводят в сообщении.
Отмечается, что все виды крокодилов подлежат особой охране и защите на международном уровне. Они включены в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
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