https://ria.ru/20240806/karta-1964505729.html

Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя"

Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя" - РИА Новости, 06.08.2024

Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя"

С момента запуска проекта россияне все активнее оформляют "Карту жителя" – продукт, объединяющий региональные и федеральные сервисы для населения в функционал... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:52

2024-08-06T19:52

2024-08-06T19:52

технологии

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С момента запуска проекта россияне все активнее оформляют "Карту жителя" – продукт, объединяющий региональные и федеральные сервисы для населения в функционал банковской карты, сообщает пресс-служба ВТБ. Проект "Карта жителя" реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Она создана на базе дебетовых карт банков национальной платежной системы "Мир" с функцией бесконтактной оплаты. С ее помощью можно оплачивать покупки, переводить средства, получать социальные выплаты и пользоваться цифровыми банковскими сервисами. Карта заменяет проездной билет. Функционал карты позволяет дополнить ее различными социальными и коммерческими сервисами, такими как полис ОМС, пропуск на работу или учебу и другими, говорится в сообщении. Так, на сегодняшний день банком ВТБ выпущено 750 тысяч таких карт. Они доступны в 12 регионах России. "По данным наших опросов, сегодня россияне в среднем используют три банковские карты, что стимулирует их постоянно искать лучшие условия. В этом смысле "Карта жителя" – универсальный инструмент для решения финансовых и социальных задач. <…> Спрос на нее будет расти: до конца года мы доведем число выданных карт в России до одного миллиона", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240710/vtb-1958699342.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, втб (банк)