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Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя" - РИА Новости, 06.08.2024
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19:52 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/karta-1964505729.html
Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя"
Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя" - РИА Новости, 06.08.2024
Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя"
С момента запуска проекта россияне все активнее оформляют "Карту жителя" – продукт, объединяющий региональные и федеральные сервисы для населения в функционал... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:52
2024-08-06T19:52
технологии
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С момента запуска проекта россияне все активнее оформляют "Карту жителя" – продукт, объединяющий региональные и федеральные сервисы для населения в функционал банковской карты, сообщает пресс-служба ВТБ. Проект "Карта жителя" реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Она создана на базе дебетовых карт банков национальной платежной системы "Мир" с функцией бесконтактной оплаты. С ее помощью можно оплачивать покупки, переводить средства, получать социальные выплаты и пользоваться цифровыми банковскими сервисами. Карта заменяет проездной билет. Функционал карты позволяет дополнить ее различными социальными и коммерческими сервисами, такими как полис ОМС, пропуск на работу или учебу и другими, говорится в сообщении. Так, на сегодняшний день банком ВТБ выпущено 750 тысяч таких карт. Они доступны в 12 регионах России. "По данным наших опросов, сегодня россияне в среднем используют три банковские карты, что стимулирует их постоянно искать лучшие условия. В этом смысле "Карта жителя" – универсальный инструмент для решения финансовых и социальных задач. &lt;…&gt; Спрос на нее будет расти: до конца года мы доведем число выданных карт в России до одного миллиона", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводятся в сообщении.
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технологии, россия, втб (банк)
Технологии, Россия, ВТБ (банк)

Жители регионов России все чаще оформляют "Карту жителя"

© Фото : ЕЦК - РязаньЕдиная цифровая карта жителя Рязанской области Банка ВТБ
Единая цифровая карта жителя Рязанской области Банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : ЕЦК - Рязань
Единая цифровая карта жителя Рязанской области Банка ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С момента запуска проекта россияне все активнее оформляют "Карту жителя" – продукт, объединяющий региональные и федеральные сервисы для населения в функционал банковской карты, сообщает пресс-служба ВТБ.
Проект "Карта жителя" реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Она создана на базе дебетовых карт банков национальной платежной системы "Мир" с функцией бесконтактной оплаты. С ее помощью можно оплачивать покупки, переводить средства, получать социальные выплаты и пользоваться цифровыми банковскими сервисами. Карта заменяет проездной билет. Функционал карты позволяет дополнить ее различными социальными и коммерческими сервисами, такими как полис ОМС, пропуск на работу или учебу и другими, говорится в сообщении.
Так, на сегодняшний день банком ВТБ выпущено 750 тысяч таких карт. Они доступны в 12 регионах России.
«
"По данным наших опросов, сегодня россияне в среднем используют три банковские карты, что стимулирует их постоянно искать лучшие условия. В этом смысле "Карта жителя" – универсальный инструмент для решения финансовых и социальных задач. <…> Спрос на нее будет расти: до конца года мы доведем число выданных карт в России до одного миллиона", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводятся в сообщении.
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