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Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 06.08.2024 (обновлено: 19:11 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kadry-1964498962.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами - РИА Новости, 06.08.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами
Российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:09
2024-08-06T19:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ, сообщили в Минобороны России."Расчеты ОТРК "Искандер" нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. В результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "БУК-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры объективного контроля по уничтожению позиций ПВО ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
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вооруженные силы украины, россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Безопасность
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами

МО опубликовало кадры уничтожения пусковых установок ЗРК "Бук-М1" ВСУ под Сумами

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты ОТРК "Искандер" нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. В результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "БУК-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, МО РФ опубликовало кадры объективного контроля по уничтожению позиций ПВО ВСУ.
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