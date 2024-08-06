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Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами - РИА Новости, 06.08.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских "Бук-М1" под Сумами

Российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:09

2024-08-06T19:09

2024-08-06T19:11

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ, сообщили в Минобороны России."Расчеты ОТРК "Искандер" нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. В результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "БУК-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры объективного контроля по уничтожению позиций ПВО ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области 2024-08-06T19:09 true PT1M07S

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вооруженные силы украины, россия, сумская область, безопасность