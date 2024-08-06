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Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 06.08.2024 (обновлено: 18:12 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/iskander-1964483426.html
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2024
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:43
2024-08-06T18:12
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сумская область
украина
искандер
зрк бук-м1
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК "БУК-М1" в районе населенного пункта Сенное в Сумской области", - сообщил источник.
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сумская область
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Ольга Фомченкова
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область, украина, искандер, зрк бук-м1
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Искандер, ЗРК Бук-М1
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами "Искандер"

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК "БУК-М1" в районе населенного пункта Сенное в Сумской области", - сообщил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаИскандерЗРК Бук-М1
 
 
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