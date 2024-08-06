https://ria.ru/20240806/iskander-1964483426.html

Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области

Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2024

Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:43

2024-08-06T17:43

2024-08-06T18:12

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сумская область

украина

искандер

зрк бук-м1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964486137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f9d837b1d233376fc2e6bb71479c1a7.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК "БУК-М1" в районе населенного пункта Сенное в Сумской области", - сообщил источник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области 2024-08-06T17:43 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сумская область, украина, искандер, зрк бук-м1