https://ria.ru/20240806/iskander-1964483426.html
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2024
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:43
2024-08-06T17:43
2024-08-06T18:12
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами ОТРК "Искандер", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК "БУК-М1" в районе населенного пункта Сенное в Сумской области", - сообщил источник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
2024-08-06T17:43
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PT1M07S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Искандер, ЗРК Бук-М1
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области ракетами "Искандер"