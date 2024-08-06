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Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы" - РИА Новости, 06.08.2024
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18:59 06.08.2024 (обновлено: 19:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/iran-1964497486.html
Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы"
Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы" - РИА Новости, 06.08.2024
Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы"
Иран и Сирия не обязаны вступать в конфронтацию с Израилем, достаточно продолжение их помощи политической, военной и экономической движениям сопротивления,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:59
2024-08-06T19:23
в мире
израиль
ливан
иран
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Иран и Сирия не обязаны вступать в конфронтацию с Израилем, достаточно продолжение их помощи политической, военной и экономической движениям сопротивления, которые ведут боевое противостояние с армией Израиля, заявил генеральный секретарь шиитского движения Хасан Насрулла во вторник в ходе своего выступления посвященного памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира Фуада Шукра. "Борьба идет в своем ключе и считаю, что сопротивление не нуждается в прямом вмешательстве Ирана и Сирии в войну. Они помогали и продолжают оказывать политическую, экономическую и военную поддержку сопротивлению", - сказал Насрулла. Говоря о Сирии, Насруллах напомнил, что арабская республика уже много лет закрывает свой большой фронт в противостоянии с западными силами и подконтрольными им вооруженными группировками.Лидер шиитского движения в тоже время призвал противников сопротивления внутри Ливана не мешать борьбе со внешнем врагом и не поддаваться враждебной информационной компании, которая направлена на дестабилизацию ситуации внутри страны чтобы отвлечь "Хезболлах" от войны с Израилем. Лидер "Хезболлах" коснулся возможного ответного удара по Израилю, пообещав, что ответ будет болезненным. "Сопротивление ответит и Иран ответит. Неделя ожидания ответа - это часть наказания, ответа и противостояния… Весь Израиль сегодня стоит на одной ноге (боится) из-за возможностей сопротивления ударить по любой его части. Как в центре, так и на севере". - добавил лидер шиитского ливанского сопротивления.Во вторник бойцы ливанской "Хезболлах" заявили о проведении семи боевых операций против армии Израиля на разных отрезках границы. В том числе были атакованы штабы операций бригады "Голани" и 621-го батальона особого назначения "Эгоз". Также в ночь на вторник "Хезболлах" атаковала беспилотниками штаб 91-й дивизии армии Израиля. Помимо этого, согласно заявлениям пресс-службы ливанского движения, были атакованы места скопления живой силы израильских военных, пограничные опорные пункты и бронетехника. Израильская авиация в свою очередь атаковала дом и транспортные средства в южном Ливане в результате чего погибли не менее пяти человек. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
https://ria.ru/20240806/ataki-1964493536.html
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в мире, израиль, ливан, иран, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы"

Насрулла: Иран и Сирия не обязаны вступать в прямую конфронтацию с Израилем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Иран и Сирия не обязаны вступать в конфронтацию с Израилем, достаточно продолжение их помощи политической, военной и экономической движениям сопротивления, которые ведут боевое противостояние с армией Израиля, заявил генеральный секретарь шиитского движения Хасан Насрулла во вторник в ходе своего выступления посвященного памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира Фуада Шукра.
"Борьба идет в своем ключе и считаю, что сопротивление не нуждается в прямом вмешательстве Ирана и Сирии в войну. Они помогали и продолжают оказывать политическую, экономическую и военную поддержку сопротивлению", - сказал Насрулла.
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Говоря о Сирии, Насруллах напомнил, что арабская республика уже много лет закрывает свой большой фронт в противостоянии с западными силами и подконтрольными им вооруженными группировками.
Лидер шиитского движения в тоже время призвал противников сопротивления внутри Ливана не мешать борьбе со внешнем врагом и не поддаваться враждебной информационной компании, которая направлена на дестабилизацию ситуации внутри страны чтобы отвлечь "Хезболлах" от войны с Израилем.
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Лидер "Хезболлах" коснулся возможного ответного удара по Израилю, пообещав, что ответ будет болезненным. "Сопротивление ответит и Иран ответит. Неделя ожидания ответа - это часть наказания, ответа и противостояния… Весь Израиль сегодня стоит на одной ноге (боится) из-за возможностей сопротивления ударить по любой его части. Как в центре, так и на севере". - добавил лидер шиитского ливанского сопротивления.
Во вторник бойцы ливанской "Хезболлах" заявили о проведении семи боевых операций против армии Израиля на разных отрезках границы. В том числе были атакованы штабы операций бригады "Голани" и 621-го батальона особого назначения "Эгоз". Также в ночь на вторник "Хезболлах" атаковала беспилотниками штаб 91-й дивизии армии Израиля. Помимо этого, согласно заявлениям пресс-службы ливанского движения, были атакованы места скопления живой силы израильских военных, пограничные опорные пункты и бронетехника.
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Израильская авиация в свою очередь атаковала дом и транспортные средства в южном Ливане в результате чего погибли не менее пяти человек.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
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