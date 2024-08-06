https://ria.ru/20240806/iran-1964317351.html

Иран заметно готовится к атаке на Израиль, пишут СМИ

Иран заметно готовится к атаке на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024

Иран заметно готовится к атаке на Израиль, пишут СМИ

Иран заметно готовится к нанесению удара по Израилю и может предпринять атаку в ближайшие дни, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителей... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:36

2024-08-06T08:36

2024-08-06T09:18

израиль

иран

хамас

оон

министерство обороны сша

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

в мире

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Иран заметно готовится к нанесению удара по Израилю и может предпринять атаку в ближайшие дни, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителей администрации США. "Американские чиновники заявили, что с выходных они стали наблюдать, как Иран занимается перемещением пусковых ракетных установок и проводит военные учения, что может указывать на то, что Тегеран готовится к нападению в ближайшие дни", — говорится в статье.По словам собеседников газеты, высокопоставленные американские официальные лица призывают Тегеран не обострять конфликт и стремятся заручиться поддержкой арабских стран в этом вопросе. Накануне поздно вечером агентство IRNA сообщило, что в южных районах города Исфахан слышны звуки взрыва. Заместитель губернатора провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и социума Мохаммад Реза Джан-несар объяснил звуки проведением военных учений, в Корпусе стражей исламской революции подтвердили, что действительно проводили маневры в этом районе.Напряженность на Ближнем Востоке существенно возросла после того, как 31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате израильского удара по резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за эту смерть на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.Замглавы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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израиль, иран, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире