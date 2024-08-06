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В Иране подтвердили связь взрывов в Исфахане с учениями спецназа - РИА Новости, 06.08.2024
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00:35 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/iran-1964288984.html
В Иране подтвердили связь взрывов в Исфахане с учениями спецназа
В Иране подтвердили связь взрывов в Исфахане с учениями спецназа - РИА Новости, 06.08.2024
В Иране подтвердили связь взрывов в Исфахане с учениями спецназа
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) подтвердил, что звуки взрывов в административном центре провинции Исфахан в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:35
2024-08-06T00:35
в мире
иран
исфахан
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ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) подтвердил, что звуки взрывов в административном центре провинции Исфахан в центральной части Ирана связаны с проведением учений сил спецназа, передает агентство ILNA. В понедельник заместитель губернатора провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и социума Мохаммад Реза Джан-несар заявил, что звуки взрывов, слышимые в Исфахане, были связаны с проведением военных учений. По информации агентства IRNA, накануне в южных районах Исфахана были слышны звуки взрыва. "Несколько минут назад в СМИ появилась новость о воздушной атаке на Исфахан... Отдел по связям с общественностью КСИР опроверг эту новость, заявив, что звуки взрыва связаны с учениями сил спецназа сухопутных войск Университета Амира аль-Моминина", - говорится в сообщении агентства. На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана.
https://ria.ru/20240805/iran-1964117063.html
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в мире, иран, исфахан, тегеран (город), исмаил хания, михаил богданов, али хаменеи, оон, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Исфахан, Тегеран (город), Исмаил Хания, Михаил Богданов, Али Хаменеи, ООН, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В Иране подтвердили связь взрывов в Исфахане с учениями спецназа

ILNA: КСИР подтвердил, что звуки взрывов в Исфахане связаны с учениями спецназа

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) подтвердил, что звуки взрывов в административном центре провинции Исфахан в центральной части Ирана связаны с проведением учений сил спецназа, передает агентство ILNA.
В понедельник заместитель губернатора провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и социума Мохаммад Реза Джан-несар заявил, что звуки взрывов, слышимые в Исфахане, были связаны с проведением военных учений. По информации агентства IRNA, накануне в южных районах Исфахана были слышны звуки взрыва.
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"Несколько минут назад в СМИ появилась новость о воздушной атаке на Исфахан... Отдел по связям с общественностью КСИР опроверг эту новость, заявив, что звуки взрыва связаны с учениями сил спецназа сухопутных войск Университета Амира аль-Моминина", - говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана.
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В миреИранИсфаханТегеран (город)Исмаил ХанияМихаил БогдановАли ХаменеиООНХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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