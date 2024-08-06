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Импорт из России в США достиг самого низкого уровня за почти 30 лет - РИА Новости, 06.08.2024
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15:50 06.08.2024 (обновлено: 15:56 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/import-1964449109.html
Импорт из России в США достиг самого низкого уровня за почти 30 лет
Импорт из России в США достиг самого низкого уровня за почти 30 лет - РИА Новости, 06.08.2024
Импорт из России в США достиг самого низкого уровня за почти 30 лет
Объем импорта товаров из России в США по итогам июня текущего года сократился на 57,4% по сравнению с маем и составил 186,7 миллиона долларов, что стало самым... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:50
2024-08-06T15:56
экономика
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Объем импорта товаров из России в США по итогам июня текущего года сократился на 57,4% по сравнению с маем и составил 186,7 миллиона долларов, что стало самым низким значением с 1996 года, свидетельствуют данные американского бюро статистики.Согласно представленным табличным значениям, объем товарного импорта в США из России в мае составлял 438,7 миллиона долларов, достигнув своего максимального значения с начала 2024 года.Июньский показатель импорта товаров из России оказался самым низким с января 1996 года, когда он составлял 183,5 миллиона долларов.Экспорт американских товаров в Россию по итогам июня также снизился по сравнению с маем и составил 42,3 миллиона долларов по сравнению с 48 миллионами в последнем месяце весны.
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
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экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
Импорт из России в США достиг самого низкого уровня за почти 30 лет

Объем импорта из России в США в июне достиг самого низкого уровня с 1996 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале
Погрузка контейнера в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка контейнера в контейнерном терминале . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Объем импорта товаров из России в США по итогам июня текущего года сократился на 57,4% по сравнению с маем и составил 186,7 миллиона долларов, что стало самым низким значением с 1996 года, свидетельствуют данные американского бюро статистики.
Согласно представленным табличным значениям, объем товарного импорта в США из России в мае составлял 438,7 миллиона долларов, достигнув своего максимального значения с начала 2024 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС
30 июня, 08:06
Июньский показатель импорта товаров из России оказался самым низким с января 1996 года, когда он составлял 183,5 миллиона долларов.
Экспорт американских товаров в Россию по итогам июня также снизился по сравнению с маем и составил 42,3 миллиона долларов по сравнению с 48 миллионами в последнем месяце весны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Россия успешно адаптировалась к санкциям, заявил Орбан
27 июля, 11:58
 
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