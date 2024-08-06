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Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры - РИА Новости, 06.08.2024
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Удмуртская Республика
 
16:22 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/igry-1964461850.html
Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры
Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры - РИА Новости, 06.08.2024
Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры
Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с организаторами Республиканских летних сельских спортивных игр заявил, что власти региона будут и дальше... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:22
2024-08-06T16:22
удмуртская республика
спорт
олимпийские игры
кезский район
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 6 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с организаторами Республиканских летних сельских спортивных игр заявил, что власти региона будут и дальше поддерживать, и развивать мероприятие. Тридцать третьи Республиканские летние сельские спортивные игры прошли с 30 июля по 3 августа в посёлке Кез. Они объединили более тысячи спортсменов, более 100 тренеров и более 10 тысяч болельщиков и гостей. Спортсмены состязались в настольном теннисе, мини-лапте, полиатлоне, велоспорте, дуатлоне, легкой атлетике, волейболе, борьбе, в прыжках в длину, спортивной ходьбе, беге и футболе. Всего на играх было представлено 18 видов спорта. Бречалов в своем Telegram-канале написал, как сделать праздник, который запомнится всем. "Рецепт от команды, готовившей открытие 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр: собрать в одном месте все чудеса Кезского района: исток Камы, легенду лыжного спорта Тамару Тихонову, истории про знаменитых уроженцев – ученых, писателей, поэтов, Героев Советского Союза, а также "Миссис Вселенную" Елену Максимову. Выбрать символом Камушку – ее профессионально исполнила 7-летняя Даша Ичетовкина. Подключить самых неравнодушных и талантливых людей: это почти 400 человек массовки и ещё десятки тех, кто обеспечивал праздник за кадром. Репетировать 2 месяца", - написал глава региона. Бречалов встретился с организаторами игр и обещал поддерживать их. "Мы точно будем поддерживать, поощрять команды, спортсменов и организаторов", - сказал руководитель Удмуртии. В его пресс-службе добавили, что Республиканские сельские спортивные игры проводятся с целью реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Мероприятие способствует массовому привлечению жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html
https://ria.ru/20230929/fok-1899518702.html
кезский район
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спорт, олимпийские игры, кезский район, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Спорт, Олимпийские игры, Кезский район, Александр Бречалов, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры

© Фото : пресс-служба главы Республика УдмуртияВласти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры
Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Республика Удмуртия
Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры
Читать ria.ru в
УФА, 6 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с организаторами Республиканских летних сельских спортивных игр заявил, что власти региона будут и дальше поддерживать, и развивать мероприятие.
Тридцать третьи Республиканские летние сельские спортивные игры прошли с 30 июля по 3 августа в посёлке Кез. Они объединили более тысячи спортсменов, более 100 тренеров и более 10 тысяч болельщиков и гостей. Спортсмены состязались в настольном теннисе, мини-лапте, полиатлоне, велоспорте, дуатлоне, легкой атлетике, волейболе, борьбе, в прыжках в длину, спортивной ходьбе, беге и футболе. Всего на играх было представлено 18 видов спорта.
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой
31 июля, 20:25
Бречалов в своем Telegram-канале написал, как сделать праздник, который запомнится всем.
"Рецепт от команды, готовившей открытие 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр: собрать в одном месте все чудеса Кезского района: исток Камы, легенду лыжного спорта Тамару Тихонову, истории про знаменитых уроженцев – ученых, писателей, поэтов, Героев Советского Союза, а также "Миссис Вселенную" Елену Максимову. Выбрать символом Камушку – ее профессионально исполнила 7-летняя Даша Ичетовкина. Подключить самых неравнодушных и талантливых людей: это почти 400 человек массовки и ещё десятки тех, кто обеспечивал праздник за кадром. Репетировать 2 месяца", - написал глава региона.
Бречалов встретился с организаторами игр и обещал поддерживать их.
"Мы точно будем поддерживать, поощрять команды, спортсменов и организаторов", - сказал руководитель Удмуртии.
В его пресс-службе добавили, что Республиканские сельские спортивные игры проводятся с целью реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Мероприятие способствует массовому привлечению жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Удмуртская РеспубликаСпортОлимпийские игрыКезский районАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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