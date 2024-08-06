https://ria.ru/20240806/igry-1964461850.html

Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры

Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры - РИА Новости, 06.08.2024

Власти Удмуртии будут развивать республиканские спортивные сельские игры

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с организаторами Республиканских летних сельских спортивных игр заявил, что власти региона будут и дальше... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:22

2024-08-06T16:22

2024-08-06T16:22

удмуртская республика

спорт

олимпийские игры

кезский район

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964461182_0:31:719:435_1920x0_80_0_0_7e93763d3c10c6198471083eb5d9416e.jpg

УФА, 6 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с организаторами Республиканских летних сельских спортивных игр заявил, что власти региона будут и дальше поддерживать, и развивать мероприятие. Тридцать третьи Республиканские летние сельские спортивные игры прошли с 30 июля по 3 августа в посёлке Кез. Они объединили более тысячи спортсменов, более 100 тренеров и более 10 тысяч болельщиков и гостей. Спортсмены состязались в настольном теннисе, мини-лапте, полиатлоне, велоспорте, дуатлоне, легкой атлетике, волейболе, борьбе, в прыжках в длину, спортивной ходьбе, беге и футболе. Всего на играх было представлено 18 видов спорта. Бречалов в своем Telegram-канале написал, как сделать праздник, который запомнится всем. "Рецепт от команды, готовившей открытие 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр: собрать в одном месте все чудеса Кезского района: исток Камы, легенду лыжного спорта Тамару Тихонову, истории про знаменитых уроженцев – ученых, писателей, поэтов, Героев Советского Союза, а также "Миссис Вселенную" Елену Максимову. Выбрать символом Камушку – ее профессионально исполнила 7-летняя Даша Ичетовкина. Подключить самых неравнодушных и талантливых людей: это почти 400 человек массовки и ещё десятки тех, кто обеспечивал праздник за кадром. Репетировать 2 месяца", - написал глава региона. Бречалов встретился с организаторами игр и обещал поддерживать их. "Мы точно будем поддерживать, поощрять команды, спортсменов и организаторов", - сказал руководитель Удмуртии. В его пресс-службе добавили, что Республиканские сельские спортивные игры проводятся с целью реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Мероприятие способствует массовому привлечению жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html

https://ria.ru/20230929/fok-1899518702.html

кезский район

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

спорт, олимпийские игры, кезский район, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)