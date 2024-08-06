https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

Харрис получила рекордный среди демократов отрыв от Трампа, показал опрос

Харрис получила рекордный среди демократов отрыв от Трампа, показал опрос - РИА Новости, 06.08.2024

Харрис получила рекордный среди демократов отрыв от Трампа, показал опрос

Вице-президент Камала Харрис увеличила свой отрыв от экс-президента США Дональда Трампа по поддержке избирателей на четыре пункта, она получила наибольшее среди РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:45

2024-08-06T13:45

2024-08-06T17:16

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-президент Камала Харрис увеличила свой отрыв от экс-президента США Дональда Трампа по поддержке избирателей на четыре пункта, она получила наибольшее среди демократов преимущество над Трампом почти за год, сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты опроса компании Morning Сonsult. "В понедельник компания опубликовала свой... опрос о выборах 2024 года, согласно которому Харрис получила поддержку 48% по сравнению с Трапом, набравшим 44% поддержки среди зарегистрированных избирателей по всей стране", -отмечает издание со ссылкой на Morning Consult Издание передает со ссылкой на компанию, что преимущество Харрис в четыре пункта стало "рекордно высоким отрывом в ее пользу" и "самым большим преимуществом" кандидата в президенты от Демократической партии США над Трампом почти за год. Newsweek добавляет со ссылкой на опрос, что Харрис получила поддержки среди независимых избирателей на пять процентных пунктов больше, чем Трамп, набрав 42%. "Харрис... также обошла бывшего президента на девять пунктов по поддержке среди молодых избирателей возраста от 18 до 34 лет, набрав 49% по сравнению с 40% (Трампа - ред.)", - добавляет издание, ссылаясь на опрос. Согласно Newsweek, опрос Morning Consult проводился со 2 по 4 августа и основан на ответах 11265 избирателей. Допустимая погрешность результата составляет один пункт. Ранее опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov, показал, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Харрис обходит бывшего американского лидера и конкурента на предстоящем голосовании Трампа по уровню поддержки населения. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240805/harris-1964223499.html

https://ria.ru/20240805/kharris-1964137042.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024