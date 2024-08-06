https://ria.ru/20240806/harkov-1964331091.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:10
2024-08-06T10:10
2024-08-06T10:10
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". "Взрыв прогремел в Харькове, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 09.55 мск звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв