https://ria.ru/20240806/guterresh-1964300378.html
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США - РИА Новости, 06.08.2024
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:59
2024-08-06T03:59
2024-08-06T04:21
в мире
сша
нагасаки (город)
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_127:24:1979:1066_1920x0_80_0_0_4c9f9fe6ed9e29c90f02c9319155ce67.jpg
ООН, 6 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии, но не упомянул виновника тех исторических событий - США. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщины трагических событий – 6 и 9 августа – в Хиросиме и Нагасаки проходит "Церемония мира". "Семьдесят девять лет назад ядерное оружие разрушило Хиросиму. Но ядерное оружие и угроза его применения не ограничиваются учебниками истории", – написал генсек ООН. Он отметил, что такое оружие представляет реальную опасность. "Мы не должны забывать уроки 6 августа 1945 года", – добавил Гутерреш.
https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html
https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964296640.html
сша
нагасаки (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нагасаки (город), антониу гутерреш, оон
В мире, США, Нагасаки (город), Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США
Гутерреш призвал не забывать уроки Хиросимы, не упомянув США