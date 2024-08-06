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Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США - РИА Новости, 06.08.2024
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03:59 06.08.2024 (обновлено: 04:21 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/guterresh-1964300378.html
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США - РИА Новости, 06.08.2024
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:59
2024-08-06T04:21
в мире
сша
нагасаки (город)
антониу гутерреш
оон
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии, но не упомянул виновника тех исторических событий - США. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщины трагических событий – 6 и 9 августа – в Хиросиме и Нагасаки проходит "Церемония мира". "Семьдесят девять лет назад ядерное оружие разрушило Хиросиму. Но ядерное оружие и угроза его применения не ограничиваются учебниками истории", – написал генсек ООН. Он отметил, что такое оружие представляет реальную опасность. "Мы не должны забывать уроки 6 августа 1945 года", – добавил Гутерреш.
https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html
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в мире, сша, нагасаки (город), антониу гутерреш, оон
В мире, США, Нагасаки (город), Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США

Гутерреш призвал не забывать уроки Хиросимы, не упомянув США

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии, но не упомянул виновника тех исторических событий - США.
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщины трагических событий – 6 и 9 августа – в Хиросиме и Нагасаки проходит "Церемония мира".
Мемориал мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО
00:38
"Семьдесят девять лет назад ядерное оружие разрушило Хиросиму. Но ядерное оружие и угроза его применения не ограничиваются учебниками истории", – написал генсек ООН.
Он отметил, что такое оружие представляет реальную опасность.
"Мы не должны забывать уроки 6 августа 1945 года", – добавил Гутерреш.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму
02:56
 
В миреСШАНагасаки (город)Антониу ГутеррешООН
 
 
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