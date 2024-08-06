https://ria.ru/20240806/guterresh-1964300378.html

Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США

Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США - РИА Новости, 06.08.2024

Гутерреш вспомнил трагедию в Хиросиме, не упомянув США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:59

2024-08-06T03:59

2024-08-06T04:21

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нагасаки (город)

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину бомбардировки японской Хиросимы призвал в соцсети Х не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии, но не упомянул виновника тех исторических событий - США. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщины трагических событий – 6 и 9 августа – в Хиросиме и Нагасаки проходит "Церемония мира". "Семьдесят девять лет назад ядерное оружие разрушило Хиросиму. Но ядерное оружие и угроза его применения не ограничиваются учебниками истории", – написал генсек ООН. Он отметил, что такое оружие представляет реальную опасность. "Мы не должны забывать уроки 6 августа 1945 года", – добавил Гутерреш.

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964296640.html

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в мире, сша, нагасаки (город), антониу гутерреш, оон