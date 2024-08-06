https://ria.ru/20240806/gubernator-1964517884.html

Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе

Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе - РИА Новости, 07.08.2024

Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе

Обстановка на приграничной территории в Курской области остается напряженной, работают военные и пограничники, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-06T21:17

2024-08-06T21:17

2024-08-07T00:12

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

происшествия

россия

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

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ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. Обстановка на приграничной территории в Курской области остается напряженной, работают военные и пограничники, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В настоящий момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, постоянно взаимодействуем с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои", — сказал он.При этом глава региона назвал ситуацию контролируемой, призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации противника. Смирнов также отметил, что власти встречают жителей, которые сейчас покидают приграничные районы. Задействовали дополнительные бригады скорой, все службы перевели на усиленный круглосуточный режим работы.Позднее глава региона рассказал, что ему звонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также руководитель Общероссийского Народного фронта с предложениями о помощи.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах губернатор сообщил сегодня утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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алексей смирнов (политик) , курская область, происшествия, россия, вооруженные силы украины, александр бастрыкин, сумская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)