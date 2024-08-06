Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления
Вице-премьер Григоренко будет курировать цифровую трансформацию и развитие ИИ
Вице-премьер Дмитрий Григоренко. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, а также вопросы обеспечения к 2030 году цифровой зрелости госуправления и расширения подключения к широкополосному интернету, сообщается на сайте кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава кабмина определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина. Так, зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. В частности, Григоренко будет курировать это направление "в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта".
"Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать достижение к 2030 году цифровой зрелости государственного и муниципального управления. Также в ведении вице-премьера будет работа по увеличению доли домохозяйств, подключённых к широкополосному интернету", - сообщается на сайте правительства.
Отмечено, что к 2030 году эта доля должна достигнуть 97%, а к 2036 году – 99%.
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"Достижение таких показателей – часть задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Решать их будет Минцифры совместно с другими министерствами", - добавили в кабмине.