https://ria.ru/20240806/grigorenko-1964338771.html

Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления

Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления - РИА Новости, 06.08.2024

Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:35

2024-08-06T10:35

2024-08-06T10:35

россия

дмитрий григоренко

политика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, а также вопросы обеспечения к 2030 году цифровой зрелости госуправления и расширения подключения к широкополосному интернету, сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава кабмина определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина. Так, зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. В частности, Григоренко будет курировать это направление "в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта". "Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать достижение к 2030 году цифровой зрелости государственного и муниципального управления. Также в ведении вице-премьера будет работа по увеличению доли домохозяйств, подключённых к широкополосному интернету", - сообщается на сайте правительства.Отмечено, что к 2030 году эта доля должна достигнуть 97%, а к 2036 году – 99%. "Достижение таких показателей – часть задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Решать их будет Минцифры совместно с другими министерствами", - добавили в кабмине.

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россия, дмитрий григоренко, политика