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Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления - РИА Новости, 06.08.2024
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10:35 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/grigorenko-1964338771.html
Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления
Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления - РИА Новости, 06.08.2024
Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:35
2024-08-06T10:35
россия
дмитрий григоренко
политика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, а также вопросы обеспечения к 2030 году цифровой зрелости госуправления и расширения подключения к широкополосному интернету, сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава кабмина определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина. Так, зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. В частности, Григоренко будет курировать это направление "в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта". "Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать достижение к 2030 году цифровой зрелости государственного и муниципального управления. Также в ведении вице-премьера будет работа по увеличению доли домохозяйств, подключённых к широкополосному интернету", - сообщается на сайте правительства.Отмечено, что к 2030 году эта доля должна достигнуть 97%, а к 2036 году – 99%. "Достижение таких показателей – часть задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Решать их будет Минцифры совместно с другими министерствами", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html
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россия, дмитрий григоренко, политика
Россия, Дмитрий Григоренко, Политика
Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления

Вице-премьер Григоренко будет курировать цифровую трансформацию и развитие ИИ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Григоренко
Вице-премьер Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-премьер Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, а также вопросы обеспечения к 2030 году цифровой зрелости госуправления и расширения подключения к широкополосному интернету, сообщается на сайте кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава кабмина определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина. Так, зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. В частности, Григоренко будет курировать это направление "в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта".
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Вчера, 10:26
"Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать достижение к 2030 году цифровой зрелости государственного и муниципального управления. Также в ведении вице-премьера будет работа по увеличению доли домохозяйств, подключённых к широкополосному интернету", - сообщается на сайте правительства.
Отмечено, что к 2030 году эта доля должна достигнуть 97%, а к 2036 году – 99%.
«
"Достижение таких показателей – часть задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Решать их будет Минцифры совместно с другими министерствами", - добавили в кабмине.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии
Вчера, 10:29
 
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