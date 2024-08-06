https://ria.ru/20240806/gosduma-1964415442.html
В Госдуме призвали запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России
В Госдуме призвали запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России - РИА Новости, 06.08.2024
В Госдуме призвали запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев из партии "Родина" считает, что Минкультуры должно запретить любые возможные... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:25
2024-08-06T14:25
2024-08-06T15:34
россия
израиль
алла пугачева
алексей журавлев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев из партии "Родина" считает, что Минкультуры должно запретить любые возможные гастроли певицы Аллы Пугачевой в РФ.Ранее Telegram-канале Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил, что Пугачёва планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус ее супруга, шоумена Максима Галкина*."Остановить вакханалию может Минкультуры, и я призываю его найти основания запретить эти странные гастроли. А также призываю просто не покупать на такой концерт билеты, тем самым показав и свое отношение к этому персонажу. Бить их всегда нужно по самому больному - по кошельку, и статус иноагента, кстати, сделал бы такой камбэк невозможным", - сказал РИА Новости Журавлев. Первый зампредседателя отметил, что само российское население, которое, по его словам, певица считает "холопами и рабами", может отказаться от нее."Это не преувеличение, просто цитата одного из ее многочисленных антироссийских высказываний в соцсетях. Понятно, что деньги у семейки предателей заканчиваются, и унылые попытки Галкина петь по-латышски и по-украински больше не приносят ожидаемых гонораров, вот, очевидно, и решено пополнить семейный бюджет, как водится, за рабский счет", - добавил парламентарий. Как ранее рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев, формально Пугачева может выступить в России с концертом, однако существует ряд рисков с которыми могут столкнуться организаторы.Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240806/galkin-1964326351.html
https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931707260.html
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россия, израиль, алла пугачева, алексей журавлев , госдума рф
Россия, Израиль, Алла Пугачева, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России
Депутат Журавлев призвал запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев из партии "Родина" считает, что Минкультуры должно запретить любые возможные гастроли певицы Аллы Пугачевой в РФ.
Ранее Telegram-канале Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил, что Пугачёва планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус ее супруга, шоумена Максима Галкина*.
"Остановить вакханалию может Минкультуры, и я призываю его найти основания запретить эти странные гастроли. А также призываю просто не покупать на такой концерт билеты, тем самым показав и свое отношение к этому персонажу. Бить их всегда нужно по самому больному - по кошельку, и статус иноагента, кстати, сделал бы такой камбэк невозможным", - сказал РИА Новости Журавлев.
Первый зампредседателя отметил, что само российское население, которое, по его словам, певица считает "холопами и рабами", может отказаться от нее.
"Это не преувеличение, просто цитата одного из ее многочисленных антироссийских высказываний в соцсетях. Понятно, что деньги у семейки предателей заканчиваются, и унылые попытки Галкина петь по-латышски и по-украински больше не приносят ожидаемых гонораров, вот, очевидно, и решено пополнить семейный бюджет, как водится, за рабский счет", - добавил парламентарий.
Как ранее рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев, формально Пугачева может выступить в России с концертом, однако существует ряд рисков с которыми могут столкнуться организаторы.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль
. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.