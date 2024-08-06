https://ria.ru/20240806/genkonsul-1964445935.html

Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности

Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности - РИА Новости, 06.08.2024

Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности

Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского сотрудничества и откроет новые возможности для его развития, заявил... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:40

2024-08-06T15:40

2024-08-06T15:40

республика татарстан

китай

казань

шанхай

china eastern airlines

airbus a330

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского сотрудничества и откроет новые возможности для его развития, заявил генеральный консул КНР в Татарстане Сян Бо. Авиакомпания China Eastern Airlines с 28 сентября впервые начнет выполнять регулярный прямой рейс Казань - Шанхай. Рейсы будут отправляться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на 264-местных самолетах Airbus A330. Длительность перелета составит около 9 часов. Казань станет третьим городом России, откуда можно будет добраться прямым рейсом до крупнейшего финансового центра Китая. "Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского взаимодействия, партнерства. Оно также является важной мерой по реализации договоренностей, достигнутых главами наших стран", - сказал Сян Бо в ходе презентации нового рейса. По словам генконсула Китая в Татарстане, новый маршрут призван стать мостом, соединяющим народы двух стран, и открыть новые горизонты, новые возможности для укрепления связей и дружбы. Он также отметил, что в последние годы Татарстан и другие субъекты Приволжского федерального округа непрерывно расширяют сотрудничество с Китаем. Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли Олег Коробченко напомнил, что республика - одна из наиболее крупных и экономически развитых регионов РФ. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и КНР превысил 3 миллиарда долларов. В настоящее время Татарстан подписал уже семь соглашений о сотрудничестве с провинциями Китая. "Мы уверены, что открытие прямого рейса из Казани в Шанхай не только откроет новые возможности для бизнеса и туризма, но и станет важным шагом к углублению культурного сотрудничества между Татарстаном и Китаем", - сказал он. Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов сообщил, что на новый рейс продано уже почти 30% билетов на всю глубину продаж - до конца октября.

https://ria.ru/20240129/soglashenie-1924068909.html

https://ria.ru/20240630/retroreys-1956489288.html

китай

казань

шанхай

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, казань, шанхай, china eastern airlines, airbus a330, республика татарстан (татарстан)