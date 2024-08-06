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Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности - РИА Новости, 06.08.2024
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15:40 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/genkonsul-1964445935.html
Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности
Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности - РИА Новости, 06.08.2024
Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности
Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского сотрудничества и откроет новые возможности для его развития, заявил... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:40
2024-08-06T15:40
республика татарстан
китай
казань
шанхай
china eastern airlines
airbus a330
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского сотрудничества и откроет новые возможности для его развития, заявил генеральный консул КНР в Татарстане Сян Бо. Авиакомпания China Eastern Airlines с 28 сентября впервые начнет выполнять регулярный прямой рейс Казань - Шанхай. Рейсы будут отправляться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на 264-местных самолетах Airbus A330. Длительность перелета составит около 9 часов. Казань станет третьим городом России, откуда можно будет добраться прямым рейсом до крупнейшего финансового центра Китая. "Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского взаимодействия, партнерства. Оно также является важной мерой по реализации договоренностей, достигнутых главами наших стран", - сказал Сян Бо в ходе презентации нового рейса. По словам генконсула Китая в Татарстане, новый маршрут призван стать мостом, соединяющим народы двух стран, и открыть новые горизонты, новые возможности для укрепления связей и дружбы. Он также отметил, что в последние годы Татарстан и другие субъекты Приволжского федерального округа непрерывно расширяют сотрудничество с Китаем. Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли Олег Коробченко напомнил, что республика - одна из наиболее крупных и экономически развитых регионов РФ. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и КНР превысил 3 миллиарда долларов. В настоящее время Татарстан подписал уже семь соглашений о сотрудничестве с провинциями Китая. "Мы уверены, что открытие прямого рейса из Казани в Шанхай не только откроет новые возможности для бизнеса и туризма, но и станет важным шагом к углублению культурного сотрудничества между Татарстаном и Китаем", - сказал он. Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов сообщил, что на новый рейс продано уже почти 30% билетов на всю глубину продаж - до конца октября.
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китай, казань, шанхай, china eastern airlines, airbus a330, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Китай, Казань, Шанхай, China Eastern Airlines, Airbus A330, Республика Татарстан (Татарстан)

Генконсул КНР: открытие прямого рейса Казань—Шанхай даст новые возможности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный консул КНР в Татарстане Сян Бо
Генеральный консул КНР в Татарстане Сян Бо - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Генеральный консул КНР в Татарстане Сян Бо. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского сотрудничества и откроет новые возможности для его развития, заявил генеральный консул КНР в Татарстане Сян Бо.
Авиакомпания China Eastern Airlines с 28 сентября впервые начнет выполнять регулярный прямой рейс Казань - Шанхай. Рейсы будут отправляться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на 264-местных самолетах Airbus A330. Длительность перелета составит около 9 часов. Казань станет третьим городом России, откуда можно будет добраться прямым рейсом до крупнейшего финансового центра Китая.
© Фото : пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики ТатарстанЗаместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на презентации рейса Казань-Шанхай авиакомпании Китая China Easterm Airlines
Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на презентации рейса Казань-Шанхай авиакомпании Китая China Easterm Airlines - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на презентации рейса Казань-Шанхай авиакомпании Китая China Easterm Airlines
"Открытие прямого рейса Казань - Шанхай отвечает требованиям расширения китайско-российского взаимодействия, партнерства. Оно также является важной мерой по реализации договоренностей, достигнутых главами наших стран", - сказал Сян Бо в ходе презентации нового рейса.
По словам генконсула Китая в Татарстане, новый маршрут призван стать мостом, соединяющим народы двух стран, и открыть новые горизонты, новые возможности для укрепления связей и дружбы. Он также отметил, что в последние годы Татарстан и другие субъекты Приволжского федерального округа непрерывно расширяют сотрудничество с Китаем.
Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли Олег Коробченко напомнил, что республика - одна из наиболее крупных и экономически развитых регионов РФ.
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В прошлом году товарооборот между Татарстаном и КНР превысил 3 миллиарда долларов. В настоящее время Татарстан подписал уже семь соглашений о сотрудничестве с провинциями Китая.
"Мы уверены, что открытие прямого рейса из Казани в Шанхай не только откроет новые возможности для бизнеса и туризма, но и станет важным шагом к углублению культурного сотрудничества между Татарстаном и Китаем", - сказал он.
Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов сообщил, что на новый рейс продано уже почти 30% билетов на всю глубину продаж - до конца октября.
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Республика ТатарстанКитайКазаньШанхайChina Eastern AirlinesAirbus A330Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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