https://ria.ru/20240806/gaza-1964311510.html

Аббас призвал передать Газу под управление законных властей

Аббас призвал передать Газу под управление законных властей - РИА Новости, 06.08.2024

Аббас призвал передать Газу под управление законных властей

Cектор Газа должен вернуться под управление законных палестинских властей, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:23

2024-08-06T07:23

2024-08-06T08:54

в мире

палестина

западный берег реки иордан

махмуд аббас

организация освобождения палестины

хамас

фатх

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Cектор Газа должен вернуться под управление законных палестинских властей, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости. "Управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП и законного палестинского правительства. Мы решительно выступаем против израильских планов, предусматривающих некие временные решения", — сказал он. Он подчеркнул, что ООП выражает готовность подключиться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа. "Этого можно достичь путем выработки политического решения, а не силовыми методами, как это происходит в рамках нынешних переговоров. При этом мы поддерживаем любые усилия по прекращению огня, доставке гуманитарной помощи, возвращению беженцев в свои дома, полному выводу израильских войск из сектора Газа и исполнению палестинскими властями своих функций на территории анклава, как это происходит на Западном берегу", — сказал он. Тем не менее лидер ПНА осудил убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, не взирая на разногласия двух организаций."Нет сомнений в том, что целью убийства господина Хании является затягивание войны и расширение ее масштабов. Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации", — сказал Аббас.Он также сообщил, что планирует обсудить мирный процесс с президентом Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Россию."Мы высоко оцениваем роль России в "квартете" международных посредников и в СБ ООН, а также ее позицию в поддержку достижения мира в соответствии с международно-правовой базой. Мы также высоко ценим вклад России в межпалестинский диалог и сближение позиций палестинских фракций", — сказал глава ПНА.Израильские руководители неоднократно говорили о желании сохранить на обозримую перспективу военный контроль над сектором Газа с передачей гражданских дел в палестинским силам, не связанным с ХАМАС.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.

https://ria.ru/20240805/tsakhal-1964119926.html

https://ria.ru/20240805/iran--1964265685.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

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в мире, палестина, западный берег реки иордан, махмуд аббас, организация освобождения палестины, хамас, фатх, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году