https://ria.ru/20240806/galkin-1964326351.html

Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России

Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России - РИА Новости, 06.08.2024

Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России

Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:48

2024-08-06T09:48

2024-08-06T10:37

шоубиз

россия

израиль

алла пугачева

новости культуры

максим галкин*

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. Ранее в Telegram-канале Mash сообщил со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина*. "Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?", - написал Галкин* в своем Instagram**.Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964324912.html

https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931707260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, алла пугачева, новости культуры, максим галкин*