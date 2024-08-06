https://ria.ru/20240806/galkin-1964326351.html
Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России
Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России - РИА Новости, 06.08.2024
Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России
Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:48
2024-08-06T09:48
2024-08-06T10:37
шоубиз
россия
израиль
алла пугачева
новости культуры
максим галкин*
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. Ранее в Telegram-канале Mash сообщил со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина*. "Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?", - написал Галкин* в своем Instagram**.Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964324912.html
https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931707260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, алла пугачева, новости культуры, максим галкин*
Шоубиз, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Новости культуры, Максим Галкин*
Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в России
Галкин опроверг информацию о планах Пугачевой провести большой концерт в России
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщил со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина*.
"Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?", - написал Галкин* в своем Instagram**.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль
. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.