https://ria.ru/20240806/fts-1964418461.html
ФТС предупредила о приостановке движения из России в Грузию
ФТС предупредила о приостановке движения из России в Грузию - РИА Новости, 06.08.2024
ФТС предупредила о приостановке движения из России в Грузию
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупреждает о приостановке движения всех видов транспорта из России в Грузию на участке Владикавказ – Верхний Ларс. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:35
2024-08-06T14:35
2024-08-06T14:35
авто
россия
владикавказ
грузия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупреждает о приостановке движения всех видов транспорта из России в Грузию на участке Владикавказ – Верхний Ларс. "Движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс запрещено", – говорится в сообщении ведомства. "В связи с проведением ремонтных работ на КПП Казбеги и по рекомендациям пограничной службы Грузии с 01:00 6 августа 2024 года и до особого распоряжения движение грузовых и легковых транспортных средств на участке от г. Владикавказ до н.п. Ларс (в направлении выезда из России) временно приостановлено", – уточняет служба. Ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрута. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией.
https://ria.ru/20231019/doroga-1903725789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владикавказ, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Авто, Россия, Владикавказ, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС предупредила о приостановке движения из России в Грузию
ФТС: остановлено движение транспорта из России в Грузию через Верхний Ларс