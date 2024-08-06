https://ria.ru/20240806/forum-1964277302.html

На форуме-фестивале "Москва 2030" пройдет концерт артистов-блогеров

На форуме-фестивале "Москва 2030" пройдет концерт артистов-блогеров - РИА Новости, 06.08.2024

На форуме-фестивале "Москва 2030" пройдет концерт артистов-блогеров

Концерт артистов-блогеров для юных гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет 11 августа, в День строителя, на территории "Лужников",... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:06

2024-08-06T07:06

2024-08-06T07:14

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МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. Концерт артистов-блогеров для юных гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет 11 августа, в День строителя, на территории "Лужников", сообщили в пресс-службе столичного градкомплекса.Площадкой концерта станет большая сцена на парковке Южного спортивного ядра, на ней выступят 10 молодых исполнителей, в том числе Кристина Карамелька, Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, Никита Шульгин, Тема Туленов, Соня Сафарова, ⁠⁠Марьяна Ми, Марьяна Локель, Вау Вероника и Saasha, следует из сообщения. Начало концерта запланировано на 17:00.В "Лужниках" в рамках форума-фестиваля также развернули детскую тематическую площадку "Сам себе строитель", напомнили в пресс-службе. Там участникам предлагается попробовать себя в роли строителя или архитектора, возвести объекты и придумать сценарий их использования.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

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городское хозяйство москвы, москва