https://ria.ru/20240806/f-16-1964512555.html

Эксперт рассказал, как ВС России будут бороться против F-16 на Украине

Эксперт рассказал, как ВС России будут бороться против F-16 на Украине - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперт рассказал, как ВС России будут бороться против F-16 на Украине

Поставленные Украине истребители F-16 производились более тридцати лет назад голландскими авиастроителями в соответствии с лицензионным соглашением в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:45

2024-08-06T20:45

2024-08-06T20:46

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БАКУ, 6 авг – РИА Новости. Поставленные Украине истребители F-16 производились более тридцати лет назад голландскими авиастроителями в соответствии с лицензионным соглашением в модернизациях, весьма далеких от прототипа, так что они никак не восстановят паритета в воздухе, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский военный эксперт Олег Кузнецов. Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph пишет, что Украина уже совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. "Американскими" эти истребители являются с достаточной долей условности, так как производились более тридцати лет назад для ВВС Дании и Нидерландов голландскими авиастроителями в соответствии с лицензионным соглашением в модернизациях, весьма далеких от прототипа. И на данный нюанс следует обратить особое внимание, так как под маркой F-16 скрывается целое семейство боевых машин – от самых старых F-16A и F-16B до новейшего F-16V. А именно в последнем символе маркировки типа самолета скрывается вся суть его тактико-технических характеристик. Это значит, что о реальных боевых возможностях тех единиц самолетов, которые были поставлены на Украину, знают лишь детально посвященные в тему специалисты военных ведомств", - сказал военный эксперт. По его словам, выступающие в публичном пространстве эксперты – как российские, так и западноевропейские – сходятся во мнении, что на Украину скорее всего были направлены самолеты модели F-16BC – двухместные истребители с глубоко модернизированной системой обнаружения захвата цели и наведения на цель. "Данная модификация F-16 создавалась для борьбы за господство в воздухе против советских истребителей МиГ-29, на которых украинские летчики воюют с 2022 года. Однако у российских ВКС есть на вооружении более технически оснащенные Су-30, Су-35 и Миг-31. Более того, пару недель назад сообщалось, что в зону СВО прибыла партия из 10 новеньких Су-35, что количественно или равно, или даже превосходит число поставленных западноевропейскими союзниками Украины самолетов первой партии. И это, не считая того количества технически более совершенных в сравнении с F-16 боевых машин, которые ранее уже использовались ВКС России на украинском театре военных действий. Так что прибытие на Украину из натовских ангаров нескольких F-16 никак не восстановит паритета в воздухе", - отметил собеседник агентства. Военный эксперт напомнил, что F-16 – это легкий и маневренный фронтовой истребитель с тактическим радиусом действия и небольшими габаритными размерами. "С одной стороны, это является преимуществом в противостоянии с более габаритными и тяжелыми российскими истребителями. Но, с другой стороны, малые размеры являются одновременно и проклятьем этого самолета: малые размеры не позволяют установить более мощный радар, ограничивают боевую нагрузку, то есть номенклатуру и количество вооружения, которое он может принять на борт, а также лимитируют запас горючего, что в свою очередь влияет на время и дальность полета и время пребывания в воздухе. Словом, F-16 – это далеко не вундерваффе, каким сейчас его рисует для своих соотечественников украинская пропаганда. В этом качестве уже выступали британские ракеты Storm Shadow, германские танки Leopard, американские БМП Bradly и многое другое, но все они в итоге существенного влияния на ход боевых действий не оказали, став законными призами российских военных. F-16 ждет та же участь", - сказал Кузнецов. Во-первых, отметил эксперт, за ними будут охотиться и гоняться технически более совершенные российские истребители. "Во-вторых, на их приоритетное уничтожение будут ориентированы все силы российской ПВО. В-третьих, за местами их дислокации, заправки, технического обслуживания и боепитания будет охотиться вся система российской военной разведки, начиная от агентурной и заканчивая космической, наводя на эти геолокации удары российских оперативно-тактических ракет. Словом, у украинских пилотов и их боевых машин будет крайне тяжелая жизнь, и кто-то рано или поздно должен будет сломаться – или человек, или машина. Тем более что на Украину прибыли самолеты отнюдь не первой свежести – по 30-40 лет эксплуатации, что является пределом срока службы конструкционных материалов, о чем тоже не следует забывать", - подытожил Кузнецов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html

https://ria.ru/20240806/svo-1964510087.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, воздушно-космические силы россии, нато, миг-29, су-35, f-16