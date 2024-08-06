https://ria.ru/20240806/efimov-1964369127.html

Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения

Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.08.2024

Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения

Строительство ливневых очистных сооружений выполнено в районе станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:06

2024-08-06T14:06

2024-08-06T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

тинао

владимир жидкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg

МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. Строительство ливневых очистных сооружений выполнено в районе станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что объект возвели в поселке завода Мосрентген за счет адресной инвестиционной программы."Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Так, за счет городского бюджета в поселке завода Мосрентген построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящий момент все работы завершены", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, данная инфраструктура обеспечит сбор поверхностных стоков в районе "Корниловской", поселка Мосрентген, а также стартовой площадки реновации площадью свыше 3 гектаров.Во время работ, которые проводил генподрядчик "АрхСтройГрупп", прошло шесть выездных проверок - по результатам итоговой оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации."В прошлом году в ТиНАО введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью 15 километров, который в перспективе будет обеспечивать водой столичного водопровода более 200 тысяч жителей", – подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, чьи слова приводятся в сообщении.Ожидается, что в текущем году за счет бюджета введут в строй обновленные Южно-Бутовские очистные сооружения и первый этап первой очереди канализационно-насосной станции "Прокшино".

https://ria.ru/20240806/efimov-1964276841.html

https://ria.ru/20240805/nedvizhimost-1964087995.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, тинао, владимир жидкин