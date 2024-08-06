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Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.08.2024
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14:06 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/efimov-1964369127.html
Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения
Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.08.2024
Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения
Строительство ливневых очистных сооружений выполнено в районе станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:06
2024-08-06T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
тинао
владимир жидкин
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МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. Строительство ливневых очистных сооружений выполнено в районе станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что объект возвели в поселке завода Мосрентген за счет адресной инвестиционной программы."Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Так, за счет городского бюджета в поселке завода Мосрентген построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящий момент все работы завершены", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, данная инфраструктура обеспечит сбор поверхностных стоков в районе "Корниловской", поселка Мосрентген, а также стартовой площадки реновации площадью свыше 3 гектаров.Во время работ, которые проводил генподрядчик "АрхСтройГрупп", прошло шесть выездных проверок - по результатам итоговой оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации."В прошлом году в ТиНАО введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью 15 километров, который в перспективе будет обеспечивать водой столичного водопровода более 200 тысяч жителей", – подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, чьи слова приводятся в сообщении.Ожидается, что в текущем году за счет бюджета введут в строй обновленные Южно-Бутовские очистные сооружения и первый этап первой очереди канализационно-насосной станции "Прокшино".
https://ria.ru/20240806/efimov-1964276841.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, тинао, владимир жидкин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, ТиНАО, Владимир Жидкин

Ефимов: в поселке завода Мосрентген возвели ливневые очистные сооружения

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. Строительство ливневых очистных сооружений выполнено в районе станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что объект возвели в поселке завода Мосрентген за счет адресной инвестиционной программы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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"Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Так, за счет городского бюджета в поселке завода Мосрентген построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящий момент все работы завершены", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, данная инфраструктура обеспечит сбор поверхностных стоков в районе "Корниловской", поселка Мосрентген, а также стартовой площадки реновации площадью свыше 3 гектаров.
Во время работ, которые проводил генподрядчик "АрхСтройГрупп", прошло шесть выездных проверок - по результатам итоговой оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации.
"В прошлом году в ТиНАО введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью 15 километров, который в перспективе будет обеспечивать водой столичного водопровода более 200 тысяч жителей", – подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, чьи слова приводятся в сообщении.
Ожидается, что в текущем году за счет бюджета введут в строй обновленные Южно-Бутовские очистные сооружения и первый этап первой очереди канализационно-насосной станции "Прокшино".
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