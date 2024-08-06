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Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14
Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14 - РИА Новости, 06.08.2024
Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14
Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире увеличилось до 14, госпитализированы 11 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:15
2024-08-06T18:15
2024-08-06T18:23
армавир
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
volkswagen touareg
mercedes
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире увеличилось до 14, госпитализированы 11 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Во вторник в МЧС РФ информировали о том, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус, погибли два человека. Ведомство сообщало, что в аварии 11 человек пострадали, из них 3 детей, один из погибших - ребенок. Как сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона, семь человек, включая пятеро несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Армавире, среди них нет пациентов в тяжёлом состоянии."В результате аварии пострадали 14 человек, из них шестеро детей. Погибли два человека, в том числе ребенок. В медицинские учреждения госпитализировали 11 человек, ещё одному пострадавшему помощь оказана на месте. Всем обратившимся в медорганизации оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь", - говорится в сообщении оперштаба.По предварительным данным краевой прокуратуры, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не пропустил двигающийся по главной дороге грузовой автомобиль Freightliner, с которым столкнулся. Затем обе машины столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, который ехал из Ставрополя в Краснодар. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
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ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС.
2024-08-06T18:15
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армавир, происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), volkswagen touareg, mercedes
Армавир, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Volkswagen Touareg, Mercedes
Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире увеличилось до 14