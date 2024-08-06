https://ria.ru/20240806/dtp-1964490245.html

Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14

Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14 - РИА Новости, 06.08.2024

Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире увеличилось до 14, госпитализированы 11 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:15

2024-08-06T18:15

2024-08-06T18:23

армавир

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

volkswagen touareg

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964472036_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c8835abad403874b6b16c9b94733f8a.jpg

КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире увеличилось до 14, госпитализированы 11 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Во вторник в МЧС РФ информировали о том, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус, погибли два человека. Ведомство сообщало, что в аварии 11 человек пострадали, из них 3 детей, один из погибших - ребенок. Как сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона, семь человек, включая пятеро несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Армавире, среди них нет пациентов в тяжёлом состоянии."В результате аварии пострадали 14 человек, из них шестеро детей. Погибли два человека, в том числе ребенок. В медицинские учреждения госпитализировали 11 человек, ещё одному пострадавшему помощь оказана на месте. Всем обратившимся в медорганизации оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь", - говорится в сообщении оперштаба.По предварительным данным краевой прокуратуры, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не пропустил двигающийся по главной дороге грузовой автомобиль Freightliner, с которым столкнулся. Затем обе машины столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, который ехал из Ставрополя в Краснодар. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html

армавир

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС. 2024-08-06T18:15 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армавир, происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), volkswagen touareg, mercedes