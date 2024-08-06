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Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.08.2024
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16:50 06.08.2024 (обновлено: 17:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dtp-1964469011.html
Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП
Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.08.2024
Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП
Тринадцать человек предварительно пострадали, есть погибшие в ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани, сообщило краевое ГУ МЧС на сайте. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:50
2024-08-06T17:15
происшествия
армавир
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Тринадцать человек предварительно пострадали, есть погибшие в ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани, сообщило краевое ГУ МЧС на сайте.Уточняется, что авария произошла на 178-м километре Р-217 Кавказ в районе Армавира с участием грузового и легкового автомобилей, а также микроавтобуса Mercedes."В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.В микроавтобусе находились 17 человек, в легковом автомобиле - пять человек, добавляют спасатели.Отмечается, что движение на автодороге не перекрывалось.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964362939.html
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ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС.
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происшествия, армавир
Происшествия, Армавир
Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП

Под Армавиром на Кубани произошло ДТП, есть погибшие, 13 человек пострадали

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Тринадцать человек предварительно пострадали, есть погибшие в ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани, сообщило краевое ГУ МЧС на сайте.
Уточняется, что авария произошла на 178-м километре Р-217 Кавказ в районе Армавира с участием грузового и легкового автомобилей, а также микроавтобуса Mercedes.
"В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
В микроавтобусе находились 17 человек, в легковом автомобиле - пять человек, добавляют спасатели.
Отмечается, что движение на автодороге не перекрывалось.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП
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