https://ria.ru/20240806/dtp-1964469011.html

Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП

Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.08.2024

Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП

Тринадцать человек предварительно пострадали, есть погибшие в ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани, сообщило краевое ГУ МЧС на сайте. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:50

2024-08-06T16:50

2024-08-06T17:15

происшествия

армавир

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Тринадцать человек предварительно пострадали, есть погибшие в ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани, сообщило краевое ГУ МЧС на сайте.Уточняется, что авария произошла на 178-м километре Р-217 Кавказ в районе Армавира с участием грузового и легкового автомобилей, а также микроавтобуса Mercedes."В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.В микроавтобусе находились 17 человек, в легковом автомобиле - пять человек, добавляют спасатели.Отмечается, что движение на автодороге не перекрывалось.

https://ria.ru/20240806/dtp-1964362939.html

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ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС. 2024-08-06T16:50 true PT0M07S

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происшествия, армавир