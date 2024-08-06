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В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2024
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16:09 06.08.2024 (обновлено: 16:10 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dtp-1964457805.html
В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие
В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2024
В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие
Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на переезд в Саратовской области, предварительно, в результате аварии пострадали два человека из... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:09
2024-08-06T16:10
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
приволжская железная дорога
саратовская область
происшествия
калининск
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на переезд в Саратовской области, предварительно, в результате аварии пострадали два человека из легковушки, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжской железной дороги. "Шестого августа в 15.54 (14.54 мск) на 78-м километре перегона Калининск – Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, в аварии пострадали пассажир и водитель автомобиля, который был госпитализирован. Сотрудники локомотивной бригады за медпомощью не обращались, схода подвижного состава нет.
https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html
саратовская область
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, приволжская железная дорога, саратовская область, происшествия, калининск
Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Приволжская железная дорога, Саратовская область, Происшествия, Калининск
В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на переезд в Саратовской области, предварительно, в результате аварии пострадали два человека из легковушки, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжской железной дороги.
"Шестого августа в 15.54 (14.54 мск) на 78-м километре перегона Калининск – Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в аварии пострадали пассажир и водитель автомобиля, который был госпитализирован. Сотрудники локомотивной бригады за медпомощью не обращались, схода подвижного состава нет.
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Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомПриволжская железная дорогаСаратовская областьПроисшествияКалининск
 
 
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