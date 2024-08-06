https://ria.ru/20240806/dtp-1964457805.html

В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2024

В Саратовской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на переезд в Саратовской области, предварительно, в результате аварии пострадали два человека из... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:09

2024-08-06T16:09

2024-08-06T16:10

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

приволжская железная дорога

саратовская область

происшествия

калининск

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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на переезд в Саратовской области, предварительно, в результате аварии пострадали два человека из легковушки, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжской железной дороги. "Шестого августа в 15.54 (14.54 мск) на 78-м километре перегона Калининск – Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, в аварии пострадали пассажир и водитель автомобиля, который был госпитализирован. Сотрудники локомотивной бригады за медпомощью не обращались, схода подвижного состава нет.

https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html

саратовская область

калининск

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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, приволжская железная дорога, саратовская область, происшествия, калининск