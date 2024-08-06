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Инспектор ДПС устроил ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 06.08.2024
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12:51 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/dtp-1964380376.html
Инспектор ДПС устроил ДТП в Ростовской области
Инспектор ДПС устроил ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 06.08.2024
Инспектор ДПС устроил ДТП в Ростовской области
Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями, за рулем одного из которых находился инспектор ДПС Госавтоинспекции Ростовской области, отказавшийся от... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:51
2024-08-06T12:51
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями, за рулем одного из которых находился инспектор ДПС Госавтоинспекции Ростовской области, отказавшийся от освидетельствования на состояние опьянения, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Авария произошла на прошлой неделе ночью в районе дома №71Ж по улице Малиновского. Водитель Audi Q7 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Lada Granta, который стоял на красный сигнал светофора. От удара Lada отбросило на стоящий в попутном направлении Mercedes-Benz В250. В результате ДТП пассажиры Lada 2002 и 2004 годов рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. По данным ведомства, водитель Audi от прохождения медицинского освидетельствования отказался, на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". "В дальнейшем было установлено, что транспортным средством управлял инспектор ДПС Госавтоинспекции Ростовской области. В настоящее время по результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказал представитель областного главка МВД. В СУСК России по Ростовской области добавили, что из органов полиции к ним поступил материал по факту ДТП с участием инспектора ДПС взвода №2 роты №1 отдельного специализированного батальона ДПС ГАИ ГУМВД России по Ростовской области. "По данному факту проводится процессуальная проверка", - сказал представитель следствия.
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происшествия, ростовская область, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростовская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
Инспектор ДПС устроил ДТП в Ростовской области

Инспектор ДПС устроил ДТП с 3 автомобилями в Ростовской области, двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями, за рулем одного из которых находился инспектор ДПС Госавтоинспекции Ростовской области, отказавшийся от освидетельствования на состояние опьянения, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла на прошлой неделе ночью в районе дома №71Ж по улице Малиновского. Водитель Audi Q7 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Lada Granta, который стоял на красный сигнал светофора. От удара Lada отбросило на стоящий в попутном направлении Mercedes-Benz В250.
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В результате ДТП пассажиры Lada 2002 и 2004 годов рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.
По данным ведомства, водитель Audi от прохождения медицинского освидетельствования отказался, на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
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"В дальнейшем было установлено, что транспортным средством управлял инспектор ДПС Госавтоинспекции Ростовской области. В настоящее время по результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказал представитель областного главка МВД.
В СУСК России по Ростовской области добавили, что из органов полиции к ним поступил материал по факту ДТП с участием инспектора ДПС взвода №2 роты №1 отдельного специализированного батальона ДПС ГАИ ГУМВД России по Ростовской области. "По данному факту проводится процессуальная проверка", - сказал представитель следствия.
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