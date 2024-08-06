https://ria.ru/20240806/dron-1964467872.html

В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона

В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона

Водитель автомобиля погиб в селе Комаровка приграничного Кореневского района Курской области при атаке украинского дрона днём во вторник, сообщил врио... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:45

2024-08-06T16:45

2024-08-06T17:10

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в селе Комаровка приграничного Кореневского района Курской области при атаке украинского дрона днём во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — сообщил Смирнов.Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины. Глава региона сообщил, что пограничники и ВС РФ не допустили прорыв ВСУ в регион. Кроме того, в течение ночи с понедельника на вторник в регионе действовал сигнал ракетной опасности. После его запускали еще пять раз в течение дня.По данным врио губернатора, во вторник погибли два мирных жителя, ещё 13 получили ранения.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964473425.html

курская область

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина