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В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона - РИА Новости, 06.08.2024
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16:45 06.08.2024 (обновлено: 17:10 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dron-1964467872.html
В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона
В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона
Водитель автомобиля погиб в селе Комаровка приграничного Кореневского района Курской области при атаке украинского дрона днём во вторник, сообщил врио... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:45
2024-08-06T17:10
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в селе Комаровка приграничного Кореневского района Курской области при атаке украинского дрона днём во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.&quot;В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего&quot;, — сообщил Смирнов.Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины. Глава региона сообщил, что пограничники и ВС РФ не допустили прорыв ВСУ в регион. Кроме того, в течение ночи с понедельника на вторник в регионе действовал сигнал ракетной опасности. После его запускали еще пять раз в течение дня.По данным врио губернатора, во вторник погибли два мирных жителя, ещё 13 получили ранения.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964473425.html
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области мужчина погиб из-за атаки украинского дрона

В селе Комаровка Курской области водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОбломок БПЛА
Обломок БПЛА - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в селе Комаровка приграничного Кореневского района Курской области при атаке украинского дрона днём во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«

"В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — сообщил Смирнов.

Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины. Глава региона сообщил, что пограничники и ВС РФ не допустили прорыв ВСУ в регион. Кроме того, в течение ночи с понедельника на вторник в регионе действовал сигнал ракетной опасности. После его запускали еще пять раз в течение дня.
По данным врио губернатора, во вторник погибли два мирных жителя, ещё 13 получили ранения.
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Курская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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